X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৬
বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০ পাচারকারী

মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে যাওয়ার পথে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীসহ ১০ জন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা-মদসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে দেশে আনতে চেয়েছিল। এ তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় কোস্টগার্ড জাহাজ কামরুজ্জামান কর্তৃক সেন্টমার্টিন ছেড়াদ্বীপসংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশে বহনকৃত প্রায় ৩৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য জব্দ করা হয়।

এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার কেজি ডাল, দেড় লাখ মশার কয়েল, আড়াই হাজার কেজি রসুন, আড়াই হাজার কেজি পেঁয়াজ। এ সময় দশ পাচারকারীকে আটক করা হয়। 

কোস্টগার্ডের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘জব্দকৃত মালামাল, পাচারকারী এবং বোটের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধে কোস্টগার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মিয়ানমারমাদক দ্রব্যআটকসেন্টমার্টিন
সম্পর্কিত
লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা আটক
ছোট ভাইয়ের হাতুড়ির আঘাতে প্রাণ গেলো বড় ভাইয়ের
প্রশিক্ষিত কুকুরের সহায়তায় ১ লাখ ৭০ হাজার ইয়াবা জব্দ, গ্রেফতার ৩
সর্বশেষ খবর
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
ফুটবলকে বিদায় বললেন বিশ্বকাপ জয়ী বোয়াটেং
ফুটবলকে বিদায় বললেন বিশ্বকাপ জয়ী বোয়াটেং
সিনেমা দেখার নতুন পর্দা ‘হোম থিয়েটার’
সিনেমা দেখার নতুন পর্দা ‘হোম থিয়েটার’
কুমিল্লায় যুবককে কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩
কুমিল্লায় যুবককে কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩
সর্বাধিক পঠিত
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media