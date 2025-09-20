মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০

মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে যাওয়ার পথে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীসহ ১০ জন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা-মদসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে দেশে আনতে চেয়েছিল। এ তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় কোস্টগার্ড জাহাজ কামরুজ্জামান কর্তৃক সেন্টমার্টিন ছেড়াদ্বীপসংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশে বহনকৃত প্রায় ৩৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য জব্দ করা হয়।
এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার কেজি ডাল, দেড় লাখ মশার কয়েল, আড়াই হাজার কেজি রসুন, আড়াই হাজার কেজি পেঁয়াজ। এ সময় দশ পাচারকারীকে আটক করা হয়।
কোস্টগার্ডের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘জব্দকৃত মালামাল, পাচারকারী এবং বোটের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধে কোস্টগার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’