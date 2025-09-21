X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাইফুজ্জামান-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন করতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৯আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৯
সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও রুকমিলা জামান

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন করতে পুলিশ সদর দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগর স্পেশাল জজ (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবদুর রহমানের আদালত দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

এর আগে, বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুদক আদালতে আবেদনটি করে। দুদকের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মোকাররম হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি বলেন, ‘সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গত ১৮ সেপ্টেম্বর আদালতে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির বিষয়ে আবেদন করা হয়েছে। আদালত আবেদনটি আজ শুনানির জন্য ধার্য করেন। শুনানি শেষে পুলিশ সদর দফতরকে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির আবেদনের নির্দেশ দিয়েছেন।’

চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল ২০ কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে সাইফুজ্জামান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করে দুদক। সাইফুজ্জামান ও রুকমিলা জামানের নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি ও যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি সম্পত্তিসহ অন্য দেশে স্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

এ ছাড়া গত ৫ মার্চ তাদের নামে থাকা ৩৯টি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে ৫ কোটি ২৬ লাখ টাকার বেশি জমা আছে। একইসঙ্গে তাদের নামে থাকা ১০২ কোটি টাকার শেয়ার ও ৯৫৭ বিঘা জমি জব্দের আদেশও দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর আদালত সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও রুকমিলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
আদালতমামলাদুদকসাইফুজ্জামান চৌধুরী
সম্পর্কিত
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতিশেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
গোপালগঞ্জে ৩১ মাদক মামলার আসামি ফের মাদকসহ গ্রেফতার
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ও অর্থপাচারের ২৩ বস্তা রেকর্ডপত্র উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এসএসসি পাসে চাকরি
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এসএসসি পাসে চাকরি
এক বছরের বকেয়া বেতন-ঈদ বোনাসের দাবি ভিডিপি সদস্যদের
এক বছরের বকেয়া বেতন-ঈদ বোনাসের দাবি ভিডিপি সদস্যদের
সর্বাধিক পঠিত
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media