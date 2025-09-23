X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার রাখার বাড়তি ভাড়া আদায়ের স্থগিতাদেশ বাড়লো

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩০আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩০
আমদানি হওয়া পণ্যভর্তি কনটেইনার (এফসিএল) রাখার বাড়তি চার গুণ ভাড়া আদায়ের স্থগিতাদেশ আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

আমদানি হওয়া পণ্যভর্তি কনটেইনার (এফসিএল) রাখার বাড়তি চার গুণ ভাড়া আদায়ের স্থগিতাদেশ আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক অফিস আদেশে এ কথা জানানো হয়। গত ১০ মার্চ থেকে স্বাভাবিক ভাড়ার ওপর চার গুণ জরিমানা আদায় করে আসছিল বন্দর। এরই মধ্যে গত ২৩ আগস্ট থেকে এক মাসের জন্য এই ভাড়া স্থগিত করা হয়েছিল।

স্থগিতাদেশের মেয়াদ ২২ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। পরে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের অনুরোধ, বন্দরের কনটেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জাহাজের চাপ কম হওয়ায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিবহন) স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চলতি বছরের ১০ মার্চ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকাস্থ কমলাপুর আইসিডিতে (পানগাঁও আইসিটি ব্যতীত) স্থিত আমদানিকৃত এফসিএল কনটেইনারের স্বাভাবিক ভাড়ার ওপর চার গুণ জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল। যা পরবর্তীতে চবক বোর্ডের সিদ্ধান্তে ২৩ আগস্ট থেকে এক মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। বিজিএমইএসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আবারও ২২ সেপ্টেম্বর থেকে সেই স্থগিতাদেশ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। একইসঙ্গে বন্দর ব্যবহারকারীদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান ও বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম গতিশীল রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সব আমদানিকারককে বন্দরের মাধ্যমে আনীত এফসিএল কনটেইনার দ্রুত খালাস নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়:
আমদানিচট্টগ্রাম বন্দরবাণিজ্যিক রাজধানী
