মীরসরাইয়ে ছাত্রদলের ৩ নেতাকে বহিষ্কার করায় বিক্ষোভ মিছিল

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ছাত্রদলের তিন নেতাকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ (একাংশ) নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই পৌর সদর প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশ করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।
উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সালমান হায়দারের সভাপতিত্বে ও নিজামপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন স্বজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল গফুর জামশেদ, জোরারগঞ্জ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও তদন্ত ছাড়া শুধু মাত্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা বলে অবৈধভাবে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে। আমরা এ বহিষ্কার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। এই বহিষ্কার কি জন্য, কাদের খুশি করার জন্য এটি মীরসরাইয়ের তৃণমূলের নেতাকর্মীরা সবকিছু জানে। উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন রুবেল ক্ষমতার অপব্যবহার করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিগত আন্দোলন সংগ্রামে কারা নির্যাতিত ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়েছে। আমরা এই সমাবেশ থেকে ঘোষণা করছি মীরসরাইতে রুবেলের প্রবেশ নিষিদ্ধ।
তারা বলেন, মীরসরাইয়ের ছাত্র সমাজ তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছে। আগামীতে কোনও হঠকারিতায় সিদ্ধান্ত নিলে মীরসরাইয়ের ছাত্রসমাজ তার দাঁত ভাঙা জবাব দেবে।
প্রসঙ্গত, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে চট্টগ্রাম উত্তরজেলা ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক নাজিম উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে মীরসরাই পৌরসভা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ইনজামামুল হক ইমন, নিজামপুর কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শামীম হোসেন ও উপজেলার কাটাছড়া ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা নাঈম সরকারকে সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করেন।