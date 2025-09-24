রাইফেল ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অস্ত্র-গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্যসহ আব্দুল হালিম ইমন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। তিনি ফটিকছড়ি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদ শফি আলমের ছেলে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ২টা থেকে সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত খিরাম আর্মি ক্যাম্পের বিশেষ দল আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের সামাদ চেয়ারম্যানের বাড়ির খোরশেদুল আলমের ছেলে ইরফান ও একই এলাকার শফি আলমের ছেলে আব্দুল হালিম প্রকাশ ইমনের বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযান পরিচালনা করেন মেজর সাইফুর রহমান তুর্জ ও সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আতিকুর রহমান। অভিযানে মোট ২৩ জন সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করেন।
অভিযানে ইরফানের ঘরে তল্লাশি করে কিছু পাওয়া না গেলেও আব্দুল হালিম প্রকাশ ইমনের ঘর থেকে একটি রাইফেল, তিনটি রাইফেল অ্যামুনেশন, পিস্তলের অ্যামুনেশন ৬টি, ৭টি বন্দুকের কার্তুজ, ১১টি ব্যাংক কার্তুজ, ১৬টি মোবাইল, ১টি চাইনিজ কুড়াল, দুটি পাহাড়ি দা, ৭টি চাকু, ১টি চেইন, ইয়াবা, মদ ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, আসামি আব্দুল হালিম প্রকাশ ইমন বর্তমানে লক্ষীছড়ি জোনে আছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন।
ইমন ফটিকছড়ির উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইউসুফ আল মাসুদ। তিনি বলেন, এ বিষয়ে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলকে জানানো হবে।