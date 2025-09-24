X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাইফেল ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৯আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৯
গ্রেফতার স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অস্ত্র-গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্যসহ আব্দুল হালিম ইমন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। তিনি ফটিকছড়ি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদ শফি আলমের ছেলে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ২টা থেকে সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত খিরাম আর্মি ক্যাম্পের বিশেষ দল আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের সামাদ চেয়ারম্যানের বাড়ির খোরশেদুল আলমের ছেলে ইরফান ও একই এলাকার শফি আলমের ছেলে আব্দুল হালিম প্রকাশ ইমনের বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান পরিচালনা করেন মেজর সাইফুর রহমান তুর্জ ও সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আতিকুর রহমান। অভিযানে মোট ২৩ জন সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করেন।

অভিযানে ইরফানের ঘরে তল্লাশি করে কিছু পাওয়া না গেলেও আব্দুল হালিম প্রকাশ ইমনের ঘর থেকে একটি রাইফেল, তিনটি রাইফেল অ্যামুনেশন, পিস্তলের অ্যামুনেশন ৬টি, ৭টি বন্দুকের কার্তুজ, ১১টি ব্যাংক কার্তুজ, ১৬টি মোবাইল, ১টি চাইনিজ কুড়াল, দুটি পাহাড়ি দা, ৭টি চাকু, ১টি চেইন, ইয়াবা, মদ ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, আসামি আব্দুল হালিম প্রকাশ ইমন বর্তমানে লক্ষীছড়ি জোনে আছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন।

ইমন ফটিকছড়ির উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইউসুফ আল মাসুদ। তিনি বলেন, এ বিষয়ে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলকে জানানো হবে।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধঅস্ত্র
সম্পর্কিত
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
উখিয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
ডাকাত সন্দেহে পিটুনি, প্রাণ গেলো একজনের
সর্বশেষ খবর
‘বিতর্কিত’ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ, কী বলছেন মানবাধিকারকর্মীরা
‘বিতর্কিত’ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ, কী বলছেন মানবাধিকারকর্মীরা
দারিদ্র্য কারও স্বপ্নের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়: প্রধান উপদেষ্টা
দারিদ্র্য কারও স্বপ্নের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়: প্রধান উপদেষ্টা
সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেফতার
সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি গ্রেফতার
‘শাপলা’ প্রতীক চেয়ে ইসি সচিবকে চিঠি দিয়েছে এনসিপি
‘শাপলা’ প্রতীক চেয়ে ইসি সচিবকে চিঠি দিয়েছে এনসিপি
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পুরো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পুরো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
স্থায়ী কমিটির বৈঠকশিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media