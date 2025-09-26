X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রাম দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাইনি: রায়হান কবির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৩আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৬
রায়হান কবির

চট্টগ্রাম দিয়ে পালাতে গিয়েও ব্যর্থ আলমগীর কবির ও রায়হান কবির শিরোনামে সম্প্রতি কয়েকটি পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক পরিচালক রায়হান কবির। শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেন তিনি।

রায়হান কবির বলেন, ‘আমি ও আমার বাবা আলমগীর কবির কখনই দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাইনি বা যাওয়ার চেষ্টাও করিনি। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমরা চট্টগ্রামেও যাইনি। প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সুনাম নষ্ট করতেই একটি মহল সংবাদটি প্রকাশ করিয়েছে।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘আমি ও আমার বাবা বাংলাদেশের নাগরিক। অন্য কোনও দেশে আমাদের নাগরিকত্ব নেই। দেশের বাইরে আমাদের কোথাও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা নেই এবং অন্য কোনও দেশে আমরা কোনও বিনিয়োগও করিনি। কারও বিষয়ে নেগেটিভ সংবাদ প্রকাশের আগে ভুক্তভোগীর মতামত নেওয়া জরুরি হলেও সংবাদপত্রগুলো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বক্তব্য না নিয়ে রিপোর্ট করেছে। এ অবস্থায় আমরা এই সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

এর আগে সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর কবির ও তার ছেলে ওই ব্যাংকের সাবেক পরিচালক রায়হান কবির যেকোনও সময় বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার খবর প্রকাশিত হয়। 

 

/এএম/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র জনতার ধর্ষণবিরোধী মহাসমাবেশ
খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র জনতার ধর্ষণবিরোধী মহাসমাবেশ
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে এনসিপির মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে এনসিপির মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা
সাজছে দেবী দুর্গা, মণ্ডপে মণ্ডপে বরণের প্রস্তুতি
সাজছে দেবী দুর্গা, মণ্ডপে মণ্ডপে বরণের প্রস্তুতি
চট্টগ্রাম দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাইনি: রায়হান কবির
চট্টগ্রাম দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাইনি: রায়হান কবির
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
নীলক্ষেতে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর বিষয়ে যা বলছে প্রশাসন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media