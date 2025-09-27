মাটির নিচে পুঁতে রাখা লক্ষাধিক পিস ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফে বিজিবি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় এক মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ভোরে দরগারছড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
টেকনাফ ব্যাটালিয়নের (২ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান জানান, গোপন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবি ও পুলিশের একাধিক দলের সমন্বয়ে এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ইসমাইল (৩২) নামে এক পাচারকারীকে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তি ও বিজিবির বিশেষ ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় নোয়াখালীপাড়ার তাহের নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে মাটির নিচে পুঁতে রাখা এক লাখ ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
বিজিবি জানায়, মিয়ানমার থেকে সমুদ্রপথে আনা চালানটি সাবরাং এলাকার এক মাদক ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল। মানবপাচারকারী চক্র রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে এসব ইয়াবা বাংলাদেশে প্রবেশ করায় বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।
গ্রেফতার ইসমাইল টেকনাফের দরগারছড়া এলাকার মৃত শেখ আহমেদের ছেলে। এ ঘটনায় নোয়াখালীপাড়ার ইসলাম মিয়ার ছেলে ইয়াসিন ও একই এলাকার শেখ আহমেদের ছেলে তাহের পলাতক রয়েছেন।
বিজিবি বলছে, এ ধরনের অভিযান সীমান্ত সুরক্ষা ও মাদকবিরোধী কঠোর অবস্থানেরই প্রমাণ। আটক আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।