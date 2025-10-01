X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের দুই নেতা

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৫আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৫
জামায়াতের দুই নেতাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে জামায়াতে ইসলামীর দুই নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে সুফিয়া রোড বটতল প্রাঙ্গণে ৯নং সদর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তারা বিএনপিতে যোগ দেন।

তারা হলেন- ৯নং মীরসরাই সদর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি ওহিদুল ইসলাম ও বাইতুল মাল সম্পাদক মোশাররফ হোসেন। এ সময় তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

৯নং মীরসরাই সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইমাম হোসেনের সভাপতিত্বে ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মীরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘মীরসরাই জনপদের আপামর জনসাধারণ আমাকে ক্লিন ইমেজের রাজনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এটা আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমার সঙ্গে যারা রাজনীতি করেন তারা ক্লিন বলেই আমি ক্লিন থাকতে পেরেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাজনীতির মাঠে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে। নির্বাচনকে ঘিরে নমিনেশন অনেকেই চাইবেন। তবে আমি মনে করি, আমি দলীয় মনোনয়নের যোগ্য দাবিদার। দল যোগ্য লোকের হাতেই নমিনেশন তুলে দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের কর্তব্য রাজপথ থেকে শুরু করে কুঁড়েঘর পর্যন্ত ধানের শীষের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া।’

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মহিবুর রহমান মাফু, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আজমল হোসেন আজম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ দুলাল, উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক এসএম হারুন, যুবদল নেতা আমজাদ বাবু।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মীরসরাই পৌর বিএনপির সদস্য এইচ এম শাহরিয়ার, তরুণ দল নেতা মাহমুদুল হক রকি, বাদশাসহ ৯নং সদর ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

জামায়াতের নেতারা বিএনপিতে যোগদান প্রসঙ্গে মীরসরাই সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির হাফেজ মাওলানা ফারুক বলেন, ‘তারা অতীতে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে জামায়াতে যোগদান করেন। শুনেছি আবার বিএনপিতে ফিরে গেছেন।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপি
সম্পর্কিত
সরকার নয়, আ.লীগ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ: ডা. জাহিদ
পুকুর নিয়ে বিরোধে যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
দুর্গোৎসবে বিঘ্ন না ঘটাতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের
সর্বশেষ খবর
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media