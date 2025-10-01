বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের দুই নেতা

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে জামায়াতে ইসলামীর দুই নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে সুফিয়া রোড বটতল প্রাঙ্গণে ৯নং সদর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তারা বিএনপিতে যোগ দেন।
তারা হলেন- ৯নং মীরসরাই সদর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি ওহিদুল ইসলাম ও বাইতুল মাল সম্পাদক মোশাররফ হোসেন। এ সময় তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
৯নং মীরসরাই সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইমাম হোসেনের সভাপতিত্বে ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মীরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘মীরসরাই জনপদের আপামর জনসাধারণ আমাকে ক্লিন ইমেজের রাজনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এটা আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমার সঙ্গে যারা রাজনীতি করেন তারা ক্লিন বলেই আমি ক্লিন থাকতে পেরেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘রাজনীতির মাঠে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে। নির্বাচনকে ঘিরে নমিনেশন অনেকেই চাইবেন। তবে আমি মনে করি, আমি দলীয় মনোনয়নের যোগ্য দাবিদার। দল যোগ্য লোকের হাতেই নমিনেশন তুলে দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের কর্তব্য রাজপথ থেকে শুরু করে কুঁড়েঘর পর্যন্ত ধানের শীষের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া।’
মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মহিবুর রহমান মাফু, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আজমল হোসেন আজম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ দুলাল, উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক এসএম হারুন, যুবদল নেতা আমজাদ বাবু।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মীরসরাই পৌর বিএনপির সদস্য এইচ এম শাহরিয়ার, তরুণ দল নেতা মাহমুদুল হক রকি, বাদশাসহ ৯নং সদর ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
জামায়াতের নেতারা বিএনপিতে যোগদান প্রসঙ্গে মীরসরাই সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির হাফেজ মাওলানা ফারুক বলেন, ‘তারা অতীতে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে জামায়াতে যোগদান করেন। শুনেছি আবার বিএনপিতে ফিরে গেছেন।’