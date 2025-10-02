X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে সহিংসতা, দুই থানায় ৩ মামলা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৬আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৬
খাগড়াছড়িতে দোকানপাটে আগুন

খাগড়াছড়ি ও গুইমারায় সহিংস ঘটনায় খাগড়াছড়ি সদর থানায় ৬০০/৭০০ ও গুইমারায় ২০০/২৫০ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, পুলিশে ওপর হামলা, ১৪৪ ভঙ্গ, ভাঙচুর ও দাঙ্গা সৃষ্টি করার অভিযোগে খাগড়াছড়ি সদর থানার এসআই শাহরিয়ার বাদী হয়ে ৬০০/৭০০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেছেন।

অন্যদিকে গুইমারা থানার ওসি এনামুল হক চৌধুরী জানান, পুলিশের ওপর হামলা ও হত্যার দায়ে অজ্ঞাত ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আসামি করে দুটি মামলা করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, খাগড়াছড়িতে শিক্ষার্থী ধর্ষণের অভিযোগে গত শনিবার অবরোধ ডাকে জুম্ম ছাত্র-জনতা। শনিবার শেষ বিকালে এটি সংঘর্ষে রূপ নেয়। রবিবার ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও সংঘর্ষ ও হামলা এড়ানো যায়নি।

