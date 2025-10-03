তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার ‘ব্যঙ্গাত্মক’ ছবি শেয়ার করার ঘটনার জেরে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার পালিশারা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এদিকে আহতরা হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব কাজী জসিম বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে ৯নং গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও পালিশারা শাহমিরান মিরাবাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি নেত্রী রুমি ফারহানার বিকৃত ছবি শেয়ার করেন। শুক্রবার সকালে বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াতের নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা করে।’
আহত ইউনিয়ন যুবদল নেতা নেছার আহম্মেদ বলেন, ‘হামলায় আমাদের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।’
এদিকে উপজেলা জামায়াত নেতা মাওলানা মোজাম্মেল হোসেন পরান ফেসবুক পোস্টের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতেই পোস্ট ডিলিট করা হয়। এমনকি মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে দুঃখ প্রকাশ করে আরও একটি পোস্ট দেন। তারপরও মসজিদ কমিটি তাকে নিয়ে সকালে একটি বৈঠকে বসার প্রস্তুতি নেয়। বিএনপির নেতাকর্মীরা ইলিয়াসের ওপর হামলা করে। এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতিরোধ করতে গেলে জামায়াতের ১০-১২ জন নেতাকর্মী আহত হয়।’
জানতে চাইলে ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও পালিশারা শাহমিরান মিরাবাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসেন সংবাদকর্মীদের বলেন, ‘আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি অসাবধানবশত শেয়ার হয়েছে। বিষয়টি কয়েকজন জানানোর পর ডিলিট করে দিয়েছি। ঘটনা যা হয়েছে, ফেসবুক পোস্ট করে পরে দুঃখ প্রকাশ করেছি।’
এ ঘটনায় গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে।
হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, ‘জামায়াত ও বিএনপির মারামারির ঘটনা জেনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। তবে কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’