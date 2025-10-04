X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
বিতর্কিত ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে পদ হারালেন জামায়াত নেতা, বাধলো সংঘর্ষ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৭
হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন আহতরা

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেসবুকে তারেক রহমান ও রুমিন ফারহানাকে নিয়ে এডিট করা বিতর্কিত ছবি শেয়ার করাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর অভিযুক্ত ইউনিয়ন জামায়াত আমিরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া।

বিতর্কিত ছবি শেয়ারকে কেন্দ্র করে শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের পালিশারা গ্রামে বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুর জেলা জামায়াতের আমির বিল্লাল হোসেন মিয়াজি জানিয়েছেন, ফেসবুকে আপত্তিকর ছবি শেয়ার করায় হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা ইলিয়াস হোসেনের রুকনিয়াত তিন মাসের জন্য দলীয় পদ থেকে মুলতবী করা হয়েছে।  একইসঙ্গে তাকে ইউনিয়ন আমিরের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিতর্কিত ছবি শেয়ার করাকে কেন্দ্র করে হাজীগঞ্জে জামায়াত নেতাকর্মীদের ওপর বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন চাঁদপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শাহজাহান মিয়া। এ ঘটনায় জামায়াতের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন এবং আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চাঁদপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা ইলিয়াস হোসেনের ব্যক্তিগত ফেসবুক থেকে অসাবধানতাবশত একটি ছবি শেয়ার হয়েছিল। পরে বিষয়টি জানার পর সেটি মুছে দেওয়া হয়। ওই মোবাইল বাচ্চারাও ব্যবহার করে, তারাও শেয়ার করে থাকতে পারে। ইউনিয়ন আমির এ জন্য  ফেসবুকে দুঃখপ্রকাশ করে এবং শুক্রবার সকালে বসে বিষয়টি মীমাংসার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে।

গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়ন জামায়াতের আহতদের মধ্যে রয়েছেন- পালিশারা গ্রামের জামায়াতের আমির হাফেজ আহমেদ, সেক্রেটারি ফয়সাল, মোহাম্মদুপর গ্রামের জামায়াতের আমির আনোয়ার হোসেন, সাবেক আমির আবদুল মোতালেব, কর্মী শরীফ, সাদ্দাম, মনু, রাশেদ ও রাজু। এর মধ্যে কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

‘ফেসবুকে যা ঘটেছে, তার জন্য ইউনিয়ন সভাপতি  ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করার পরও এ হামলা করা অত্যন্ত দুঃখজনক’।

ঘটনার পর হাজীগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব কাজী জসিম বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে ৯নং গন্ধর্ব্যপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও পালিশারা শাহমিরান মিরা বাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা ইলিয়াস হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানার বিকৃত ছবি শেয়ার করেন। শুক্রবার সকালে বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াতের নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা করে।

হামলায় আহত ইউনিয়ন যুবদল নেতা নেছার আহমেদ বলেন, হামলায় আমাদের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

/এফআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপিসংঘর্ষ
