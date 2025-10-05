ভাইকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দিলো বোন, দুজনের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার উত্তর কাইতলা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই শিশুরা সম্পর্কে ভাই-বোন।
তারা হলো- নোয়াগাঁও গ্রামের মো. সাদ্দাম হোসেনের ছেলে মো. শরীফ (৭) ও মেয়ে শিফা (৮)।
এলাকাবাসী জানান, দুপুরে শিশু শরীফ বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলা করার সময় পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। এ সময় অপর শিশু শরীফের এক বছরের বড় বোন শিফা আক্তার তাকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সাঁতার না জানা দুই শিশু পানির নিচে তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা পুকুরের পানিতে তাদের
ভাসতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে নোয়াগাঁও বাজারের একটি ফার্মেসিতে নিয়ে যান। পরে সেখানে কর্তব্যরত পল্লিচিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনা সম্পর্কে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘এই বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ আসলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যথায় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিনা ময়নাতদন্তে শিশুদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’