ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: চট্টগ্রামের ১৫টি আসনের ৮৬ ভোটকেন্দ্র নিয়ে আপত্তি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৫টি আসনের ৮৬টি ভোটকেন্দ্র নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারা। চট্টগ্রাম জেলার সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা বরাবর এসব আপত্তি দাখিল করা হয়েছে।
আপত্তি নিষ্পত্তিতে আগামী ৯ অক্টোবর দিনব্যাপী জেলার সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা মো. বশির আহমেদের উপস্থিতিতে শুনানি চলবে। ইতোমধ্যে যারা আপত্তি দাখিল করেছেন তাদেরকে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন অফিস সূত্র জানিয়েছে।
সূত্রটি জানায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামে আসন সংখ্যা ১৬টি। এসব আসনে ভোটগ্রহণের জন্য খসড়া ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৯৫৯টি এবং ভোটকক্ষ (বুথ) নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ হাজার ৬৫৬টি। এর মধ্যে ১৬ আসনের ১৫টিতে ৮৬টি ভোটকেন্দ্র নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপত্তি দাখিল করেছেন। ভোটকেন্দ্রের ওপর আপত্তি শুনানি শেষে ২০ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হবে।
চট্টগ্রামের ১৬ সংসদীয় আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনের ভোটকেন্দ্র নিয়ে কোনও আপত্তি না আসলেও অন্যান্য আসনগুলো নিয়ে আপত্তি ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপত্তি জমা পড়েছে চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে ১৮টি। এরপর চট্টগ্রাম-১০ (ডবলমুরিং-হালিশহর-পাহাড়তলী-খুলশী) আসনের আপত্তি জমা পড়েছে ১০টি। চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনের আপত্তি জমা পড়েছে ১০টি। এ ছাড়া চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী ও চসিকের ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড) এবং চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের আপত্তি জমা পড়েছে ১টি করে।
চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্য অনুযায়ী, আপত্তি নিষ্পত্তিতে আগামী ৯ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় শুনানি হবে চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ), চট্টগ্রাম–১ (মীরসরাই) এবং চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড এবং সিটির ৯ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ড) আসনের ভোটকেন্দ্রের ওপর জমা পড়া আপত্তিগুলোর। বেলা ১১টায় শুনানি হবে চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া), চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া আংশিক), চট্টগ্রাম-১৫ (লোহাগাড়া ও সাতকানিয়া আংশিক) আসনের ভোটকেন্দ্রের ওপর জমা পড়া আপত্তিগুলোর। দুপুর ১২টায় শুনানি হবে চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী ও চসিকের ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড), চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনের ভোটকেন্দ্রের ওপর জমা পড়া আপত্তিগুলোর। দুপুর ১টায় শুনানি হবে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী), চট্টগ্রাম-৮(বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও), চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনের ভোটকেন্দ্রের ওপর জমা পড়া আপত্তিগুলোর। চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালী), চট্টগ্রাম-১০ (ডবলমুরিং–হালিশহর-পাহাড়তলী-খুলশী) আসনের ভোটকেন্দ্রের ওপর জমা পড়া আপত্তিগুলো দুপুর আড়াইটায় শুনানি হবে।
এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা মো. বশির আহমেদ বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের খসড়া ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কিছু কিছু কেন্দ্র নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপত্তি তুলেছেন। এসব আপত্তি নিষ্পত্তিতে আগামী ৯ অক্টোবর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।’