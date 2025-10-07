চাল বিতরণে অনিয়মের দায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার বরখাস্ত

জাটকা সংরক্ষণে সরকারের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে অনিয়মের অভিযোগে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সাখাওয়াত হোসেন সরকার মুকুলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. খলিল মিজিকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।
চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন মুকুল উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী শামছুল আলম মোহনের ভাতিজা।
জানা গেছে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মো. নূরে আলম স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপন ইতোমধ্যেই চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) দফতরে পৌঁছেছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ইসলামাবাদ ইউনিয়নে নিবন্ধিত ৪৬০ জন জেলের জন্য সরকার থেকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় জনপ্রতি ৮০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু মাঠপর্যায়ে তদন্তে দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জনপ্রতি ৭০ কেজির বেশি চাল বিতরণ করেননি। এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে জেলেদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
এ অভিযোগের ভিত্তিতে মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস এবং সদস্য ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিল্লোল চাকমা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা তারিক মাহমুদ (যিনি ইউনিয়নের ট্যাগ অফিসারও)।
তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর কমিটির আহ্বায়ক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন যে চাল বিতরণে কিছু অনিয়ম হয়েছে এবং তিনি এর দায়ভার গ্রহণ করছেন। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠায়।
স্থানীয় সরকার বিভাগ তাদের প্রজ্ঞাপনে জানায়, চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন মুকুল এবং সদস্য খলিল মিজির বিরুদ্ধে অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিকভাবে সমীচীন নয়। তাই স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯-এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং তা জনস্বার্থে জারি করা হয়েছে।
চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন সরকার মুকুল মতলব উত্তর উপজেলা যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বে ছিলেন। এদিকে ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ জানিয়েছেন, বরখাস্তের এ সিদ্ধান্ত সরকারের সঠিক পদক্ষেপ। তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম আর কেউ করার সাহস পাবে না।