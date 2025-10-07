X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে থাকা ১৩ রোহিঙ্গা ও দুই আশ্রয়দাতা আটক

টেকনাফ প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৯
আটক দুই জন

কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভায় অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ১৩ রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয়দাতা দুই জনকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১৫)।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে র‍্যাব-১৫-এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া) আ ম ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, সোমবার রাতে পৌরসভার কায়ুকখালী পাড়ার ‘আবদুল্লাহ ম্যানশন’ নামের একটি ভাড়া বাসায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নেওয়ার খবরে র‍্যাবের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। এ অভিযানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসকারী ১৩ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়। পাশাপাশি তাদের আশ্রয়দাতা ভবনের মালিক ও কেয়ারটেকারকেও আটক করা হয়।

র‍্যাব কর্মকর্তা আরও জানান, অপহরণ, খুন, ডাকাতি প্রতিরোধ ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম বন্ধসহ রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে ক্যাম্পের বাইরে বসবাসের কারণে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট না হয়- সেজন্য  আমরা কাজ করছি। পাশাপাশি সমাজে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে র‍্যাবের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

রোহিঙ্গা সংকট
ফেনীতে পুলিশকে পিটিয়ে অস্ত্র ও আসামি ছিনতাই, ছয় পুলিশ আহত
ডিএমপির ৭ কর্মকর্তাকে বদলি
রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ইমামদের প্রশিক্ষণ দেবে তুরস্কের দিয়ানাত ফাউন্ডেশন
৭ অক্টোবর হামলার দুবছরে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
বুলবুল-ফারুক-পাইলটসহ বিসিবিতে নির্বাচিত হলেন যারা 
