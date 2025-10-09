X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কৃষিজমিতে যুবকের লাশ, মা বললেন 'এখন আমাকে কে দেখবে'

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৬আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৬
মৃত সুজনের স্বজনদের আহাজারি।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে কৃষিজমির পানিতে ভাসছিল সুজন দেবনাথ (২৮) নামে এক যুবকের লাশ। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি সংলগ্ন কৃষিজমি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

সুজন দেবনাথ উপজেলার বালিথুবা পূর্ব ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মানিকরাজ গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় একজন শ্রমিক।

সুজনের মা অঞ্জলী দেবনাথ বলেন, আমার ছেলে কোনও রাজনীতি করে না। তার বাবা নেই। আমার এক মেয়ে এক ছেলে। তাদের বাবার মৃত্যুর পর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ছেলেকে নিয়েই বসবাস করছি। সে যখন যে কাজ পেতো তা দিয়ে উপার্জন করে সংসার চালাতো। বুধবার সকালে গাছ কাটার কাজ শেষে দুপুরে বাসায় এলে বাচ্চু নামে একজন ডেকে নিয়ে যায়। এরপর খবর পেলাম লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এখন আমাকে কে দেখবে, আমাকে দেখার কেউ রইলো না।

সুজন দেবনাথের সঙ্গে কাজ করা মো. বাচ্চু (৫৫) বলেন, আমরা সকালে একসঙ্গে গাছ কাটার কাজ করেছি। তবে সে কীভাবে মারা গেলো, এটা আমি বলতে পারছি না।

এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, কৃষিজমির পানিতে লাশ ভেসে আছে সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে সন্ধ্যায় সুজনের লাশ উদ্ধার করি। তার মৃত্যুর কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শরীরে আঘাতের চিহ্ন নেই। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে চিকিৎসকের রিপোর্টের পর জানতে পারবো, কীভাবে মৃত্যু হলো। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

/এএম/এস/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
কৃষিজমিতে যুবকের লাশ, মা বললেন 'এখন আমাকে কে দেখবে'
কৃষিজমিতে যুবকের লাশ, মা বললেন 'এখন আমাকে কে দেখবে'
ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়েত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়েত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
নৌপরিবহণ উপদেষ্টার সাথে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
নৌপরিবহণ উপদেষ্টার সাথে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
সালাহর জোড়া গোলে ২০২৬ বিশ্বকাপে মিসর
সালাহর জোড়া গোলে ২০২৬ বিশ্বকাপে মিসর
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media