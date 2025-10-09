X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
কবরস্থানে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে ৬৫ বছরের বৃদ্ধ গ্রেফতার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৫আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৫
গ্রেফতার গোলাপ রহমান

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে কবরস্থানে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গোলাপ রহমান নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বয়স ৬৫ বছর।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন শাহরাস্তি থানার ওসি আবুল বাশার।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ১৪ বছর বয়সী কিশোরী বাড়ির পাশে দোকানে যাওয়ার পথে মুখ চেপে ধরে পারিবারিক কবরস্থানে টেনে নিয়ে ধর্ষণ করে গোলাপ রহমান। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে। এর পর ঘটনাটি জানাজানি হলে গোলাপ রহমানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার ওসি আবুল বাশার বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিশোরীকে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। আসামি গোলাপ রহমানকে গ্রেফতারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
ধর্ষণঅপরাধ
