মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

চাঁদাবাজির মামলায় পাহাড়ের আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সংগঠক মাইকেল চাকমাকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে রাঙামাটির বিশেষ জজ আদালত-২-এর বিচারক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তাওহিদুল হক এ রায় দেন। একই মামলায় ইউপিডিএফের আরেক নেতা সুমন চাকমাকেও একই সাজা দেওয়া হয়।
আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর লংগদু উপজেলায় একটি চাঁদাবাজির ঘটনায় মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমাসহ তিন জনকে আসামি করে মামলা করেছিল লংগদু থানা পুলিশ। দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার আদালত মামলার রায় দেন। মামলার ৩ নম্বর আসামি প্রদীপ চাকমাকে খালাস দিয়েছেন আদালত।
পুলিশ জানায়, ২০০৭ সালে লংগদু থানার ভাইবোনছড়া এলাকায় খুন, চাঁদাবাজি এবং মারধরের অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় মাইকেল চাকমাকে একটি দেশি অস্ত্র ও ছয় রাউন্ড গুলিসহ আটক করা হয়। এ ঘটনায় লংগদু থানার এএসআই মো. শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন।
উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমাকে ২০১৯ সালের ৯ এপ্রিল তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকধারী কয়েকজন লোক। দীর্ঘ পাঁচ বছর দিনের আলো দেখেননি তিনি। এই সময়টাতে তাকে ‘আয়নাঘরে’ ঘরে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। গত বছরের ৭ আগস্ট পাঁচ বছর তিন মাস পর অবরুদ্ধদশা থেকে মুক্তি পান।