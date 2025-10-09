X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

রাঙামাটি প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৪আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৪
মাইকেল চাকমা

চাঁদাবাজির মামলায় পাহাড়ের আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সংগঠক মাইকেল চাকমাকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে রাঙামাটির বিশেষ জজ আদালত-২-এর বিচারক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তাওহিদুল হক এ রায় দেন। একই মামলায় ইউপিডিএফের আরেক নেতা সুমন চাকমাকেও একই সাজা দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর লংগদু উপজেলায় একটি চাঁদাবাজির ঘটনায় মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমাসহ তিন জনকে আসামি করে মামলা করেছিল লংগদু থানা পুলিশ। দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার আদালত মামলার রায় দেন। মামলার ৩ নম্বর আসামি প্রদীপ চাকমাকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

পুলিশ জানায়, ২০০৭ সালে লংগদু থানার ভাইবোনছড়া এলাকায় খুন, চাঁদাবাজি এবং মারধরের অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় মাইকেল চাকমাকে একটি দেশি অস্ত্র ও ছয় রাউন্ড গুলিসহ আটক করা হয়। এ ঘটনায় লংগদু থানার এএসআই মো. শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন। 

উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমাকে ২০১৯ সালের ৯ এপ্রিল তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকধারী কয়েকজন লোক। দীর্ঘ পাঁচ বছর দিনের আলো দেখেননি তিনি। এই সময়টাতে তাকে ‘আয়নাঘরে’ ঘরে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। গত বছরের ৭ আগস্ট পাঁচ বছর তিন মাস পর অবরুদ্ধদশা থেকে মুক্তি পান।

মামলাকারাদণ্ডচাঁদাবাজি
