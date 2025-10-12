উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

কক্সবাজারের উখিয়ার আশ্রয়শিবির থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। তবে অভিযানের সময় সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
শনিবার (১১ অক্টোবর) মধ্য রাতে উখিয়া উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১৮ এর এম/১৫ ব্লকের মরা পাহাড়ের নিচে রাস্তার ওপর থেকে এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
রবিবার বিকাল ৫টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৮ এপিবিএনের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাওয়া গেছে— ক্যাম্প-১৮ এর এম/১৫ ব্লকের মরা পাহাড়ের নিচে কয়েকজন অজ্ঞাত রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী অস্ত্রসহ অবস্থান করছে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছালে সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যায়।
এ কর্মকর্তা বলেন, পরে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি একনলা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা গুলি ও তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার অস্ত্র ও আলামত নিয়মিত মামলার অংশ হিসেবে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এপিবিএনের কর্মকর্তারা জানান, সন্ত্রাসীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত অভিযান চলছে।