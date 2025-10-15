X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসু নির্বাচন: ভেতরে ভোট, বাইরে কড়া নিরাপত্তা

নাসির উদ্দিন রকি, চট্টগ্রাম
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৩আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৮
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে এ ভোটগ্রহণ শুরু হয়, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন। 

এদিন সকাল ১০টায় বিজ্ঞান অনুষদে গিয়ে দেখা গেছে, এ কেন্দ্রে তিনটি হলের ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। হলগুলো হলো- শাহ আমানত হল, শহীদ আবদুর রব হল ও মাস্টারদা সূর্য সেন হল। এর মধ্যে শাহ আমানত হলে ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ২৪৭ জন, আবদুর রব হলে ১ হাজার ৭৭৫ জন ও মাস্টারদা সূর্য সেন হলে ৫১৬ জন ভোটার রয়েছেন। 

ভেতরে ভোটগ্রহণ চললেও বাইরে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা। বিজ্ঞান অনুষদসহ প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সামনে রয়েছে পুলিশের পর্যাপ্ত সদস্য। তবে এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ভোটারদের লম্বা লাইন

নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও শঙ্কা দেখছেন না বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। তিনি বলেন, ‘গত ১৫ বছর মানুষ ভোট দেখেনি। চাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে শিক্ষার্থীরা উৎফুল্ল। নির্বাচনে নিরাপত্তার কোনও ঘাটতি নেই। আশা করছি, উৎসবের মধ্যে দিয়ে ভোটগ্রহণ শেষ হবে।’

চাকসু ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘চাকসু নির্বাচনকে ঘিরে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন আছে। আশা করছি, কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।’

অপরদিকে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন হল থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে প্রার্থী আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আনাস বলেন, ‘এখন পর্যন্ত নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচন স্বচ্ছ হচ্ছে।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
