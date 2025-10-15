X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসু নির্বাচন

জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি, এখান থেকে শুরু করুন: চবি উপাচার্য

​চবি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০২আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৩
অধ্যাপক মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার

পুলিশি নিরাপত্তা নয়, বরং ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকেই নির্বাচনের মূল নিরাপত্তা হিসেবে দেখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচন শিক্ষার্থীরাই চেয়েছে, তাই তারাই এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।’

​বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে বিজ্ঞান অনুষদের সামনে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের কাছে তিনি এই মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি অন্যান্য কেন্দ্রগুলোও ঘুরে দেখেন।

​নির্বাচনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আপনারা যে পুলিশ দেখছেন, তারা আমাদের নিরাপত্তা নয়। আমাদের নিরাপত্তা হচ্ছে ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থী। কারণ, এই নির্বাচন তারাই চেয়েছে, তারাই নিরাপত্তা দেবে।’

​শিক্ষার্থীদের ভোটদানে উৎসাহ দিতে তিনি বলেন, ‘আপনারা তো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। আপনাদের জীবনের প্রথম ভোট এখান থেকে শুরু করে দিন। এটা জাতীয় নির্বাচনের একটি রিহার্সেল হিসেবে ধরুন।’

​যারা এখনও হলে বা ঘরে বসে আছেন, সেই শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনাদের আহ্বান জানাবো, আপনারা নির্বিঘ্নে চলে আসুন। শাটল ট্রেনের শিডিউল বাড়ানো হয়েছে, বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা বন্ধুর সঙ্গে চলে আসুন। দলে দলে এসে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন।’

উল্লেখ্য, এবারের চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী রয়েছেন ৯০৮ জন। এর মধ্যে চাকসুর ২৬টি পদের বিপরীতে ৪১৫ জন, হল সংসদে ৪৭৩ জন এবং হোস্টেল সংসদে ২০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। চাকসুতে এবার ভোটার প্রায় ২৭ হাজার ৫১৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ১১ হাজার ১৫৬ জন। সবশেষ ভোট হয়েছিল ১৯৯০ সালে।

