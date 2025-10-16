খালেদা জিয়া হলে শিবিরের ভিপি প্রার্থীর অর্ধেক ভোটও পাননি ছাত্রদলের হৃদয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (চাকসু) দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হলে ভিপি (সহসভাপতি) ও জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রশিবির। এ হলে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন পেয়েছেন ৬২২ ভোট। ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন পেয়েছেন ৩০৩ ভোট।
অন্যদিকে জিএস পদে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের সাঈদ বিন হাবিব পেয়েছেন ৬৮১ ভোট। ছাত্রদলের মো. শাখাওয়াত হোসেন পেয়েছেন ১৪৬ ভোট।
এ হলে এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদে ছাত্রদলের প্যানেলের আইয়ুবুর রহমান এগিয়ে রয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৫৩৬ ভোট। ছাত্রশিবিরের প্যানেলের সাজ্জাদ হোছন পেয়েছেন ৩৭৬ ভোট।
রিটার্নিং কর্মকর্তা এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী বুধবার দিবাগত রাত ২টা ২০ মিনিটে ফলাফল ঘোষণা করেন।