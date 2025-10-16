চাকসুর ভিপি ও জিএস পদে শিবির, এজিএস পদে ছাত্রদলের প্রার্থী জয়ী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ইব্রাহিম রনি ও জিএস পদে একই প্যানেলের সাঈদ বিন হাবিব নির্বাচিত হয়েছেন। তবে এজিএস পদে মনোনীত হয়েছেন ছাত্রদের সমর্থিত প্যানেলে আইয়ুবুর রহমান তৌফিক।
বৃহস্পতিবার (১৬ই অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ অডিটোরিয়ামে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি ইব্রাহিম রনি ৭৯৮৩ ভোট, জিএস প্রার্থী সাঈদ বিন হাবিব ৮০৩১ ভোট পেয়েছেন। অপরদিকে ছাত্রদলের আইয়ুবুর রহমান তৌফিক ৭০১৪ ভোট পেয়ে এজিএস পদে জয়ী হয়েছেন।
ইব্রাহিম রনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সেশনের ইতিহাস বিভাগ শিক্ষার্থী, সাঈদ বিন হাবিব ২০১৯-২০ সেশনের ইতিহাস বিভাগ শিক্ষার্থী অপরদিকে ও আইয়ুবুর রহমান তৌফিক ২১-২২ সেশনের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী।
নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ ১৩টি প্যানেল থেকে ৯০৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬টি পদে ৪১৫ জন এবং হল সংসদে ১৪টি পদে ৪৯৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটার ২৭ হাজার ৫১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬ হাজার ৮৪ জন এবং মোট নারী ভোটার ১১ হাজার ৩২৯ জন।