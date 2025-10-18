চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটটি ফ্লাইট ঢাকায় যেতে না পেরে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে চারটি ফ্লাইট ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যেতে পারেনি। এসব ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী অপেক্ষা করছেন চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা পর্যন্ত বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন তারা।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার কারণে নামতে না পেরে আটটি ফ্লাইট চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে। যে আটটি ফ্লাইট চট্টগ্রামে অবতরণ করেছে, তার মধ্যে দুটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ছিল। অপর ছয়টি ফ্লাইটের একটি ব্যাংকক থেকে, আরেকটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে ঢাকায় অবতরণ করার কথা ছিল। বাকি চারটিও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। এ ছাড়া চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলো ছেড়ে যেতে পারেনি। এসব ফ্লাইটের যাত্রীরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্বাভাবিক হলে চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইটগুলো ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।’
এদিকে, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। রাত ৯টা থেকে ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। রাত ৮টা ৪০ মিনিটে গণমাধ্যম পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় কোনও নিহতের ঘটনা ঘটেনি।