X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৭আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৭
আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী অপেক্ষা করছেন চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটটি ফ্লাইট ঢাকায় যেতে না পেরে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে চারটি ফ্লাইট ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যেতে পারেনি। এসব ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী অপেক্ষা করছেন চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা পর্যন্ত বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন তারা।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার কারণে নামতে না পেরে আটটি ফ্লাইট চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে। যে আটটি ফ্লাইট চট্টগ্রামে অবতরণ করেছে, তার মধ্যে দুটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ছিল। অপর ছয়টি ফ্লাইটের একটি ব্যাংকক থেকে, আরেকটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে ঢাকায় অবতরণ করার কথা ছিল। বাকি চারটিও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। এ ছাড়া চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলো ছেড়ে যেতে পারেনি। এসব ফ্লাইটের যাত্রীরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্বাভাবিক হলে চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইটগুলো ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।’ 

এদিকে, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। রাত ৯টা থেকে ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। রাত ৮টা ৪০ মিনিটে গণমাধ্যম পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় কোনও নিহতের ঘটনা ঘটেনি।

 

/এএম/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরঅগ্নিকাণ্ডফ্লাইটবাণিজ্যিক রাজধানীবিমানবন্দরে আগুন
সম্পর্কিত
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্ত করছে নিরাপত্তাবাহিনী: প্রেস উইং
সর্বশেষ খবর
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে একসঙ্গে যুক্ত হলেন তারেক রহমান ও জোবাইদা
ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে একসঙ্গে যুক্ত হলেন তারেক রহমান ও জোবাইদা
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media