বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
বিচার করতে গিয়ে নারীকে বেদম পিটিয়েছেন ইউপি সদস্য

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৯আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৯
নারীকে পেটানোর ভিডিও ভাইরাল

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামে এক যুবদল নেতার বিচার করতে গিয়ে নারীকে নির্যাতন করেছেন ইউপি সদস্য। গত বৃহস্পতিবারের (১৬ অক্টোবর) ঘটনা হলেও মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাতে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। 

বিবাহবহির্ভূত প্রেমের সম্পর্ক থেকে ওই নারীর বাড়িতে গিয়ে মানুষের হাতে আটক হন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি বিল্লাল হোসেন। সেখানে বিচার করতে এসে নারীকে নির্যাতন করা ওই ইউপি মেম্বার শ্রীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড গোপালনগর গ্রামের ইউপি সদস্য বজলুর রহমান।

ভাইরাল হওয়া ২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে দেখা যায়, ইউপি মেম্বার বজলুর রহমান ওই নারীকে হাতে থাকা লাঠি দিয়ে মারধর করছেন। এ সময় ওই নারী বাঁচার আকুতি করছেন। পাশেই বসে রয়েছেন আটক হওয়া যুবদল নেতা বিল্লাল হোসেন। 

এই ঘটনার পর ইউপি সদস্যের মোবাইল নম্বরে ফোন দিলে ভুল নম্বর বলে কল কেটে দেন।

ঘটনার ছড়িয়ে পড়ার পর রাতেই ওই ইউপি সদস্যের বাড়িতে যায় পুলিশ। এ কথা জানিয়ে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ঘটনাটি গত বৃহস্পতিবার বা তার আগের। তবে মঙ্গলবার রাতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিষয়টি জানতে পেরে ওই ইউপি সদস্যের বাড়িতে পুলিশ পাঠাই। কিন্তু ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। আমরা জানতে পেরেছি ঘটনার পরই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে পরিবার। পুলিশ ইউপি সদস্যের বাড়িতে আছে। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে কেউ কোনও অভিযোগ দেয়নি।

অপরাধ
