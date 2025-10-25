X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আমরা গণভোট চাই না, জনগণের ভোট চাই : বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩৩আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩৩
ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মুশফিকুর রহমান।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মুশফিকুর রহমান বলেছেন, আমরা গণভোট চাই না, জনগণের ভোট চাই। শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মুলগ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মুশফিকুর রহমান বলেন, গত ১৬ বছর বিএনপি কীসের জন্য আন্দোলন করেছে, ভোটের জন্য। ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, অনেক নেতাকর্মী মারা গিয়েছে। লাখ লাখ মামলা হয়েছে শুধু ভোটের জন্য। আমরা ভোট চাই, নির্বাচন চাই। আমরা গণভোট চাই না।

তিনি বলেন, দেশের শিল্পকারখানায় এখন গ্যাস দিতে পারে না সরকার। কেউ কেউ বলছেন, তারা নাকি আবাসিকে গ্যাস দেবে। যারা বহিরাগত হয়ে কসবা আখাউড়ায় গ্যাস দেবে বলেন, তাদের থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানাই।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী নাজমুল হুদা খন্দকারের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন

জেলা বিএনপির সহ সভাপতি মো. ইলিয়াস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল মনসুর মিশন, আখাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুসলিম উদ্দিন ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য নাসির উদ্দিন হাজারী।

/এএম/এস/
বিষয়:
বিএনপি
সম্পর্কিত
শেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে বিএনপির হামলার অভিযোগ, আহত ১৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাড়ির সামনে বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ
‘একটি দল নিজ ধর্মকে খাটো করে অন্য দেশকে খুশির চেষ্টা করছে’
সর্বশেষ খবর
শেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে বিএনপির হামলার অভিযোগ, আহত ১৫
শেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে বিএনপির হামলার অভিযোগ, আহত ১৫
বাংলা ও লাতিন জ্যাজের মিশ্রণে ‘ক্যাফে’
বাংলা ও লাতিন জ্যাজের মিশ্রণে ‘ক্যাফে’
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাড়ির সামনে বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাড়ির সামনে বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ
জামায়াতের কার্যালয় ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টা মামলায় সাংবাদিক গ্রেফতার
জামায়াতের কার্যালয় ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টা মামলায় সাংবাদিক গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media