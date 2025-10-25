আমরা গণভোট চাই না, জনগণের ভোট চাই : বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মুশফিকুর রহমান বলেছেন, আমরা গণভোট চাই না, জনগণের ভোট চাই। শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মুলগ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
মুশফিকুর রহমান বলেন, গত ১৬ বছর বিএনপি কীসের জন্য আন্দোলন করেছে, ভোটের জন্য। ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, অনেক নেতাকর্মী মারা গিয়েছে। লাখ লাখ মামলা হয়েছে শুধু ভোটের জন্য। আমরা ভোট চাই, নির্বাচন চাই। আমরা গণভোট চাই না।
তিনি বলেন, দেশের শিল্পকারখানায় এখন গ্যাস দিতে পারে না সরকার। কেউ কেউ বলছেন, তারা নাকি আবাসিকে গ্যাস দেবে। যারা বহিরাগত হয়ে কসবা আখাউড়ায় গ্যাস দেবে বলেন, তাদের থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানাই।
জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী নাজমুল হুদা খন্দকারের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন
জেলা বিএনপির সহ সভাপতি মো. ইলিয়াস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল মনসুর মিশন, আখাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুসলিম উদ্দিন ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য নাসির উদ্দিন হাজারী।