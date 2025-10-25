ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেন হঠাৎ দুই ভাগ

তিতাস কমিউটার ট্রেনটি ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাচ্ছিল। হঠাৎ বগির জয়েন্ট ছুটে গিয়ে ট্রেনটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে। শান্টিং করার সময় ট্রেনটি দুই ভাগ হয়ে যায়। তবে এতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
তিতাস কমিউটার ট্রেনের টিকিট কাউন্টারের সুপারভাইজার মহিউদ্দিন সজিব বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ঢাকা থেকে আসা ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আবার ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ট্রেনটি এক নম্বর লাইন থেকে চার নম্বর লাইনে যাওয়ার সময় শহরের রেলগেট এলাকায় ‘ছ’ ও ‘জ’ বগির মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ হয়ে যায়। দুই বগির মাঝের যন্ত্রাংশে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে। পরে ঠিক করা হয়।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. রফিকুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘দুপুর সাড়ে ১২টার ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছায়। ঢাকায় যাওয়ার জন্য ট্রেনটি শান্টিং করার সময় দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পরে মেরামত শেষে ট্রেনটি বেলা ২টা ২০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।’