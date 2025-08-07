X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
বিকালে চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভ, রাতে প্রকাশ্যে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪১আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪১
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন

গাজীপুরে মো. আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) নামে এক সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে বিকালে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ফুটপাত ও দোকানপাট থেকে চাঁদাবাজি নিয়ে ফেসবুকে লাইভ করেছিলেন তিনি। তাকে হত্যার একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

নিহত আসাদুজ্জামান তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন এবং পরিবার নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বাস করতেন। তিনি ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। 

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রাত ৮টার দিকে চান্দনা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের সামনে চায়ের দোকানে বসে ছিলেন তুহিন। এ সময় চায়ের দোকানে চার-পাঁচ জন যুবক এলে তাদের সঙ্গে তুহিনের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান বলেন, ‘এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি সাংবাদিক কিনা, সেটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বাসন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘নিহত ব্যক্তি সাংবাদিক। তার মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদাবাজি নিয়ে ফেসবুকে লাইভ করেন সাংবাদিক তুহিন। রাত ৮টার দিকে নিজের ফেসবুক থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, ‘যেমন খুশি তেমন রাস্তা পার হওয়ার দৃশ্য, গাজীপুর চৌরাস্তা’। যা ইতোমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। এরপর রাতে মসজিদ মার্কেটের সামনের দোকানে চা পানের সময় হত্যার শিকার হন।

ওসি শাহীন খান বলেন, ‘পুলিশ এখনও হত্যার কারণ ও ঘটনায় জড়িতদের পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি। তদন্ত চলছে। কারা কী কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে।’

/এএম/
বিষয়:
ফেসবুক লাইভসাংবাদিকচাঁদাবাজকুপিয়ে হত্যাচাঁদাবাজি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
