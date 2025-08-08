X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৯
গোয়ালন্দ থানা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পার্কে বেড়াতে আসা দুই তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিবাগত রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় ধর্ষণ মামলার পর শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভোরে থানা পুলিশ উপজেলার  উজানচর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিন আসামিকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার আসামিরা হলো- ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পূর্ব বিল মামুদপুর গ্রামের শেখ ফারুকের ছেলে ফয়সাল শেখ (২২), গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের দরাপের ডাঙী গ্রামের চাঁন মিয়া মোল্লার ছেলে রাকিব মোল্লা (২১) ও পূর্ব উজানচর গনি শেখের পাড়ার কালিম উদ্দিনের ছেলে সজিব মোল্লা (২৪)।

গত ৫ আগস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের রিয়াজউদ্দিন পাড়ার একটি ধইঞ্চা ক্ষেতের পাশে এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার দুপুরে এক প্রেসনোটের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্ট বিকাল ৪টা থেকে সাড়ে ৪টার দিকে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্রী (২০) তার প্রতিবেশী এক চাচাতো বোনকে (১৫) নিয়ে গোয়ালন্দের উজানচর বেড়িবাঁধ সংলগ্ন গোধুলী পার্ক এলাকায় বেড়াতে যান। এ সময় সোহান নামের এক পরিচিত যুবক গোয়ালন্দ থেক তাদের সঙ্গে যুক্ত হন।

সূত্র মতে, পার্কে তিন জন প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যে মামলায় গ্রেফতার ১ নম্বর আসামি পার্কে প্রবেশ করে এবং অন্য আসামিরা আশপাশে অবস্থান নেয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আসামিরা ভুক্তভোগী ও সোহানকে পার্কের পুকুরপাড়ের ফাঁকা স্থানে নিয়ে যায়। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এরপর ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এরপর দুই তরুণী পার্ক থেকে বেরিয়ে অটোরিকশাযোগে ফরিদপুরের দিকে রওনা দিলে পথিমধ্যে তারা পুনরায় পথরোধ করে রাস্তার নিচে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

এ ঘটনার বিষয়ে কলেজ পড়ুয়া তরুণীর বাবা ও মামলার বাদী মোবাইল ফোনে বলেন, মামলার ১নং আসামি ফয়সাল আমার মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করতো। বিয়ের প্রস্তাব দিলেও আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এরপর হতে সে আমার মেয়ের চরম সর্বনাশ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। আমি এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কঠিন শাস্তি দাবি করছি।

এ প্রসঙ্গে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম জানান, গ্রেফতার তিন আসামিকে আদালতের মাধ্যমে রাজবাড়ীর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো গুরুতর এই অপরাধের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

/এফআর/
বিষয়:
ধর্ষণঅপরাধ
সম্পর্কিত
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার
পঞ্চগড়ে ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল কর্মী নিহত
সর্বশেষ খবর
টিটির জাতীয় ক্যাম্পে বাছাই শুরু
টিটির জাতীয় ক্যাম্পে বাছাই শুরু
একুশ বছর জামায়াত কি রাজাকার ছিল না, প্রশ্ন সাঈদী পুত্রের
একুশ বছর জামায়াত কি রাজাকার ছিল না, প্রশ্ন সাঈদী পুত্রের
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দা বিশ্বজুড়ে
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দা বিশ্বজুড়ে
সর্বাধিক পঠিত
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার
চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media