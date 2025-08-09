X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার আসামি ইটনায় গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৮আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১২
গ্রেফতার শহীদুল ইসলাম

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলার অন্যতম আসামি শহীদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে র‍্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি দল জেলার ইটনা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

র‍্যাব-১৪ (সিপিসি-২) কিশোরগঞ্জের স্কোয়াড্রন লিডার আশরাফুল কবির জানান, শহীদুল হত্যাকাণ্ডের পর ইটনায় পালিয়ে গিয়েছিল। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান শনাক্ত করে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে করিমগঞ্জের বালিখলা এলাকায় র‍্যাব-১ এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। র‍্যাব-১ এর সদস্যরা শহীদুলকে গাজীপুরে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করা হতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার ঈদগাহ মার্কেট সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে বসে থাকা অবস্থায় হামলার শিকার হয়ে নিহত হন স্থানীয় দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান তুহিন। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন।

ঘটনার পরদিন নিহতের বড় ভাই মিজবা হোসেন বাসন থানায় অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত শহীদুলসহ মোট সাত জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। মামলাটি র‍্যাব ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত করছে।

হত্যাকাণ্ডর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নসাংবাদিকঅপরাধ
জাপার নতুন অংশের চেয়ারম্যান আনিসুল, মহাসচিব হাওলাদার
অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন
নৈতিক ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন চুন্নু, অংশ নিলেন মঞ্জু
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
