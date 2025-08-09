সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদ, দোষীদের দ্রুত বিচার ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে জেলায় জেলায় মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন সাংবাদিকরা।
শনিবার এসব কর্মসূচিতে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশ নেন। এ সময় তারা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অনেক সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে। যদি এসব ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার হত তাহলে হয়ত সাংবাদিক তুহিনকে আজ প্রাণ দিতে হতো না। সাংবাদিকরা তুহিন ছাড়াও সাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবি করেন। তারা তুহিন হত্যার বিচারকাজ দ্রুত বিচার টাইব্যুনালে করার দাবি জানিয়ে বলেন, এই ঘটনার নেপথ্যে থেকে যারা খুনিদের মদত দেয় তাদেরও গ্রেফতার করতে হবে।
বিভিন্ন জেলা থেকে বাংলা ট্রিবিউন প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর
ময়মনসিংহ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে মানববন্ধন হয়েছে। উপজেলা প্রেসক্লাবের আয়োজনে দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে এ মানববন্ধন হয়।
ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মানবকণ্ঠের প্রতিনিধি জাহিদ হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক ফয়সল আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন দৈনিক ভোরের কাগজের উপজেলা প্রতিনিধি ম. সেলিম, দৈনিক ভোরের পাতার প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান, দৈনিক দেশের কণ্ঠের মুর্শেদুল কবির রিপন, দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন প্রতিনিধি ও প্রতিদিনের কাগজের নিজস্ব প্রতিবেদক উবায়দুল্লাহ রুমি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি মো. ইসহাক, দৈনিক বিডি২৪ লাইভ প্রতিনিধি আব্দুল কাদির, দৈনিক আমার বার্তা প্রতিনিধি শাহ আলম কৌশিক, দৈনিক সময়ের কাগজ প্রতিনিধি মাহবুবুল আলম সোহাগ প্রমুখ।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদ ও সাংবাদিকদের পেশাগত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে মুখে কালো ব্যাজ বেঁধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আখাউড়া পৌর মুক্তমঞ্চের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে আখাউড়া প্রেসক্লাব, সাংবাদিক কল্যাণ সোসাইটি, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও রিপোর্টার্স ইউনিটি যৌথভাবে অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন- আখাউড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. শাহাদাত হোসেন লিটন, সিনিয়র সহসভাপতি কাজী মফিকুল ইসলাম সুহিন, সহসভাপতি কাজী হান্নান খাদেম, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলে রাব্বি, সাংবাদিক কল্যাণ সোসাইটির সভাপতি নাসির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক তাজবীর আহমেদ ও টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জালাল হোসেন মামুন (দৈনিক দেশ রূপান্তর), রুবেল আহমেদ (দৈনিক কালবেলা), মোশাররফ হোসেন কবির (মোহনা টিভি), নাজমুল আহমেদ রনি (দৈনিক সময়ের আলো), সাদ্দাম হোসেন (আরটিভি) ও অমিত হাসান অপু (দৈনিক নবচেতনা)। মানববন্ধনে বক্তারা তুহিন হত্যার বিচার এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।
সাতক্ষীরা
সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে। এজন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ওপর হামলা-মামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হলে যাবতীয় দায় রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় সাতক্ষীরা নিউ মার্কেট মোড়ে শহীদ স. ম আলাউদ্দীন চত্বরে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন।
সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দৈনিক প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জি, সময় টিভির মমতাজ আহমেদ, আরটিভির রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, দেশ টিভির শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা ইমরান হোসেন, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাভিশনের মো. আসাদুজ্জামান, প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক ফরিদ আহমেদ ময়না প্রমুখ। বক্তারা সাংবাদিক মানিক সাহা, শামসুর রহমান কেবল, শহীদ স. ম আলাউদ্দীন, বেলাল হোসেনসহ অন্যান্য সাংবাদিক হত্যার বিচার পাননি উল্লেখ করে বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলা-মামলা ও হত্যা নির্যাতন নিপীড়ন চলছেই। এটি বন্ধ করতে হবে।
চাঁদপুর
সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার দ্রুত বিচারের দাবিতে চাঁদপুরের সর্বস্তরের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টায় চাঁদপুর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি রহিম বাদশার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাদের পলাশের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন সাংবাদিক বি এম হান্নান, শাহাদাত হোসেন শান্ত, সোহেল রুশদী, লক্ষণ চন্দ্র সূত্রধর, মির্জা জাকির, আল-ইমরান শোভন, আবদুল আউয়াল রুবেল, মোশারফ হোসেন লিটন, মোরশেদ আলম রোকন, তালহা জুবায়ের ও আল আমিন ভুঁইয়া।
মানববন্ধনে প্রেসক্লাব ছাড়া টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও চাঁদপুর সাংবাদিক সমবায় সমিতি লিমিটেডের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এতে আরও বক্তব্য দেন টেলিভিশন সংবাদিক ফোরামের সভাপতি রিয়াদ ফেরদৌস, ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশেনর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম সোহেল, সাধারণ সম্পাদক শাওন পাটওয়ারী, সাংবাদিক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদ আলম ও কোষাধ্যক্ষ সালাহউদ্দিন। সাংবাদিক নেতারা বলেন, সাংবাদিকরা সবসময় অন্যায়, অপরাধ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে লিখতে ও বলতে গিয়ে হত্যার এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি হত্যার বিচার দৃশ্যমান হয়নি। ইতোমধ্যে আলোচিত সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাসহ অন্যান্য হত্যার বিচার না করায় সন্ত্রাসীরা এই ধরনের অপরাধ ঘটানোর সাহস দেখাচ্ছে। দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে তুহিন হত্যার বিচার করে জাতির সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হোক। যাতে করে অপরাধীরা এই ধরনের ঘটনায় জড়িত হওয়ার সাহস না দেখাতে পারে। অন্যথায় সাংবাদিক আরও কঠোর কর্মসূচি দেবে।
গাইবান্ধা
আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন সাংবাদিকরা। দুপুরে গাইবান্ধা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ডিবি রোডে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তারা তুহিন হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত বিচার দাবি করেন। পাশাপাশি সারাদেশে সাংবাদিক নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ‘সাংবাদিক সুরক্ষা আইন’ প্রণয়নের দাবি জানান।
গাইবান্ধা প্রেসক্লাবের সভাপতি অমিতাভ দাশ হিমুনের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জাভেদ হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা কে.এম. রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিসউজ্জামান মোনা, সিনিয়র সহসভাপতি রেজাউন্নবী রাজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিলন খন্দকার, সাংগঠনিক সম্পাদক রজতকান্তি বর্মন ও নির্বাহী সদস্য ফিরোজ কবির মিলন প্রমুখ।
ফরিদপুর
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে প্রেসক্লাবের সামনে মুজিব সড়কে এ কর্মসূচি থেকে সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হামলা-মামলার প্রতিবাদ এবং নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়। ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন পিয়াল, শফিকুল ইসলাম মনি, আসাদুজ্জামান দুলাল, সঞ্জীব দাস, শেখ মনির হোসেন প্রমুখ। এ সময় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, সত্য ঘটনা প্রকাশ করলে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা-নির্যাতন ও মামলা দেওয়া হয়। তুহিন হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের সবাইকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।
নওগাঁ
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদ, জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ও সাংবাদিকদের পেশাগত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে নওগাঁয় মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকরা।
শনিবার বেলা ১১টায় শহরের মুক্তির মোড়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনের সড়কে গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে গঠিত ‘সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি’র ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
মানববন্ধনে নওগাঁ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রায়হান আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, নওগাঁ জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, সাবেক সভাপতি নবির উদ্দিন, জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আজাদ হোসেন মুরাদ, জেলা টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান জয়সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক তুহিনের হত্যা কেবল একজন সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ নয়, বরং এটি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি। এ দায়িত্ব রাষ্ট্র এড়িয়ে যেতে পারে না। গাজীপুরসহ দেশব্যাপী সাংবাদিকদের হত্যা, নির্যাতনে জড়িতদের গ্রেফতার ও তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকদের পেশাগত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সুরক্ষা আইন করে তাদের সুরক্ষা দেওয়ার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক হত্যা মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এনে বিচারের দাবি জানান।
জামালপুর
সাংবাদিক তুহিন হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দেশব্যাপী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে জামালপুর প্রেসক্লাব। শনিবার দুপুরে জামালপুর প্রেসক্লাব রোডে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি হাফিজ রায়হান সাদার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, সাংবাদিক বজলুর রহমান ও জাকারিয়া জাহাঙ্গীর।
জামালপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি হাফিজ রায়হান সাদা বলেন, জামালপুরের সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিম হত্যা মামলার প্রধান আসামি বকশিগঞ্জের সাধুরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বাবু আদালত থেকে জামিন নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরছেন। হত্যা মামলায় জামিন নিলেও নাশকতা মামলার আসামি বাবু প্রকাশ্য ঘুরছেন। বিচার না হওয়ায় দিন দিন সাংবাদিক হত্যা বাড়ছে।
মাদারীপুর
তুহিন হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মাদারীপুরের কালকিনিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে কালকিনি ও ডাসার উপজেলার সাংবাদিকরা সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগান্তরের এইচ এম মিলন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক খন্দকার শামীম হোসেন, জনকণ্ঠের মো. জাফরুল হাসান, রূপালী বাংলাদেশের নাসিরউদ্দিন ফকির লিটন, আনন্দ টিভির ম ম হারুর অর-রশিদ, মাই টিভির জিয়াউদ্দিন লিয়াকত, দৈনিক সংবাদের আশরাফুর রহমান হাকিম, স্বদেশ প্রতিদিনের সাহাদত হোসেন ওয়াসিম প্রমুখ।
রাজবাড়ী
তুহিন হত্যার প্রতিবাদে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন রাজবাড়ীর সাংবাদিকরা। জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের ব্যানারে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি হয়। মানববন্ধনে বক্তারা, তুহিন হত্যায় জড়িতদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করাসহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান। এতে বক্তব্য দেন রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী আব্দুল কুদ্দুস বাবু, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ, সাবেক সভাপতি খান মোহাম্মদ জহুরুল হক, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, রাজবাড়ী জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শৈমিত্র শীল।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার নিশ্চিতে চার দফা জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরা। শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে এসব দাবি জানান। দাবিগুলো হলো- দ্রুত সময়ে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচার নিশ্চিত, তুহিনের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া, সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন এবং গণঅভ্যুত্থানে নিহত ও আহত হওয়া সাংবাদিকদের তালিকা প্রস্তুত।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন রাবি রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ও চ্যানেল ২৪-এর প্রতিনিধি সোহাগ আলী, সাধারণ সম্পাদক আলজাবের আহমেদ, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক আরিফ উজ জামান কোরবান, রাবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইরফান তামিম, সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম আলোর প্রতিনিধি সাজিদ হোসেন।
নরসিংদী
তুহিন হত্যার প্রতিবাদ, দোষীদের বিচার এবং সারাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে নরসিংদীতে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকরা। শনিবার সকালে নরসিংদী প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা অংশ নেন। নরসিংদীসহ দেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন দাবি করা হয়। নরসিংদী প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. মোবারক হোসেন বক্তব্য দেন।