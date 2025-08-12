‘সারজিসরা না থাকলে তারেক রহমান দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখতে পারতো না’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেছেন, ‘সত্য কথা বলার কারণে এনসিপি নেতা সারজিস আলমের বিরুদ্ধে বিএনপি মামলা করেছে। আমি অবাক হয়ে যাই, বিএনপির প্রতি আমার করুণা হয়। যাদের মাধ্যমে আজ মুক্ত পরিবেশ পেয়েছো, তাদের বিরুদ্ধে কেস দিয়েছো। আজকে তারেক জিয়া বাংলাদেশে ফেরার স্বপ্ন দেখতে পারতো না, যদি সারজিসরা না থাকতো। আজকে তোমাদের নেত্রীকে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসা করাতে পারতে না যদি সারজিসরা না থাকতো। তারা না থাকলে আজকে খোলা আকাশের নিচে মুক্ত পরিবেশে রাজনীতি করতে পারতে না।’
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কিশোরগঞ্জের আজিম উদ্দিন মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত এক গণসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
রাষ্ট্র সংস্কার, গণহত্যার বিচার ও পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের দাবিতে আয়োজিত গণসমাবেশে ফজলুল করিম বিএনপির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘বিএনপি আজ সারা দেশে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা শত শত কোটি টাকার সাদা পাথর লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা চাঁদাবাজি ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করতে কেবল যেনতেন নির্বাচন চাচ্ছে। তারা দেশে আরেক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা চাপাতে চায়। চাঁদা তুললে পুরস্কার, ধরা পড়লে বহিষ্কার ও ভাইরাল হলে গ্রেফতার- এই নীতি নিয়ে চলছে।’
তিনি সামনের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থান কেবল নির্বাচনের জন্য হয়নি। আমরা সংস্কার, অপরাধীদের বিচার ও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সব দল সংসদে যেতে পারবে। কাজেই পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই।’
গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সভাপতি মাওলানা আলমগীর হোসাইন তালুকদার। এতে আরও বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন, ফরিদপুরের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, আজিজুর রহমান জার্মানিসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
ফয়জুল করিম আরও বলেন, দেশ শাসনে আওয়ামী লীগ ফেল করেছে, জাতীয় পার্টি ফেল করেছে, বিএনপি ফেল করেছে, কিন্তু ইসলামকে আর পরীক্ষা করা হয়নি। একবার আপনারা ইসলামকে পরীক্ষা করে দেখেন। আমরা ক্ষমতায় গেলে দেশে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, লুটপাট বন্ধ করা হবে। দেশের উন্নয়ন হবে। মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা পাবে। সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম থাকবে। সেখানে কোনও মাফিয়া থাকবে না। খোলা আকাশের নিচে মানুষকে বসবাস করতে হবে না। তাই আমরা সংস্কার, বিচার ও পিআর পদ্ধতির নির্বাচন চাই। এর মাধ্যমেই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরে আসবে।
গণসমাবেশে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে যোগ দেন।