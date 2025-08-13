X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই আন্দোলনে হামলার আসামি পেলেন ‘গণঅভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকের’ সম্মাননা

ফরিদপুর প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৬আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৬
২০২৪ সালে সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাকে সম্মাননা ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়

জুলাই অভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকের সম্মাননা পেয়েছেন ফরিদপুরে জুলাই আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শেখ ফয়েজ আহমেদ (৫০)। ৩ আগস্ট তাকে সম্মাননা দেয় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। এ খবর জানাজানি হওয়ার পরে সাংবাদিক মহলে সমালোচনা চলছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) এ সম্মাননা পাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন ফয়েজ আহমেদ। এতে তিনি জানান, সাংবাদিকতায় ২০২৪ সালে সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাকে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও চেক দেওয়া হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সাংবাদিক মহল ছাড়াও জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়। 

শেখ ফয়েজ আহমেদ বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের ফরিদপুর জেলার সভাপতি। তিনি জেলা ক্যাব ও সমবায় ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি তিনি ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদ ও চ্যানেল এসের সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেন। গত বছরের ১০ অক্টোবর ফরিদপুরে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন শেখ মুজাহিদুল ইসলাম। ওই মামলার ৯৭ নম্বর আসামি শহরের খোদাবক্স রোড এলাকার শেখ মানিকের ছেলে শেখ ফয়েজ আহমেদ। এটিই জুলাই আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা ফরিদপুরের একমাত্র মামলা।

বিষয়টি জানার পর দুপুরে জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একটি প্রতিনিধিদল জেলার জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে এ ঘটনার লিখিত প্রতিবাদ জানান। এ সময় ফরিদপুরে জুলাই আন্দোলন করা আবরার নাদিম, কাজী রিয়াজ, সোহেল রানা, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তারা বিতর্কিত ব্যক্তিকে দেওয়া সম্মাননা প্রত্যাহার করে জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা রাখা প্রকৃত সাংবাদিকদের মূল্যায়নের দাবি জানান।

এ বিষয়ে জেলার জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা মো. মোজাম্মেল হক বলেন, ‘ওই ব্যক্তি কীভাবে সাহসী সাংবাদিকের সম্মাননা পেয়েছেন, সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমাদের কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।’

সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ আছে। জেলার সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে থেকে দুর্নীতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ভুক্তভোগীরা তাকে গ্রেফতারে ঝাড়ুমিছিল ও মানববন্ধন করেন। সমবায় ব্যাংকের গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের মামলায় তাকে গ্রেফতারও করেছিল পুলিশ। পরে জামিনে মুক্তি পান। এসব বিষয়ে কথা বলতে শেখ ফয়েজ আহমেদের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। তা ছাড়া ফরিদপুর জেলা থেকে একমাত্র আবেদনকারী ছিলেন শেখ ফয়েজ। বিষয়টি যাচাই-বাছাই না করায় এমনটি হয়ে থাকতে পারে।

ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব পিয়াল বলেন, ‘এ খবর জানতে পেরে আমরা বিস্মিত। এটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় অবদান রাখা সাহসী সাংবাদিকদের প্রতি অসম্মানের শামিল।’

/এএম/ 
বিষয়:
সাংবাদিকমামলাগণঅভ্যুত্থানজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডজুলাই বিপ্লব
সম্পর্কিত
গভীর রাতে আ.লীগের মিছিল থেকে পুলিশকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ১৯
আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলা: অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ ২১ আগস্ট
রাজধানীর উত্তরা থেকে বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
কোহলির সঙ্গে তুলনাই বাবরের পতনের কারণ: শেহজাদ
কোহলির সঙ্গে তুলনাই বাবরের পতনের কারণ: শেহজাদ
দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
সাদাপাথর লুটপাটের সত্যতা পেয়েছে দুদক, পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নীরব
সাদাপাথর লুটপাটের সত্যতা পেয়েছে দুদক, পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নীরব
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media