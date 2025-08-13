X
গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশে হামলা: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কারাগারে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৬
গোপালগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন সিকদার

গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে হামলা ও সহিংসতার ঘটনায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন সিকদারকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিবাগত গভীর রাতে গোপালগঞ্জ শহরের মান্দারতলা নামক স্থান থেকে তার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার সুজন সিকদার গোপালগঞ্জ শহরের মান্দারতলা এলাকার দ্বীন ইসলাম শিকদারের ছেলে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি লেলিন শিকদার সহোদর সুজন সিকদার।

গোপালগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জের পৌরপার্কের উন্মুক্ত মঞ্চে এনসিপির সমাবেশস্থলে হামলা ও সহিংসতার ঘটনায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে করা মামলায় সুজন সিকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার শেষে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকালে তাকে আদালত হাজির করা হয়। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই গোপালগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মতিয়ার রহমান বাদী হয়ে ৪৭৭ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত পাঁচ হাজার জনকে আসামি করে সন্ত্রাস বিরোধী ও বিস্ফোরক আইনে মামলাটি করেন। উক্ত মামলায় তাকে আসামি দেখানো হয়েছে।

