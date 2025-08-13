X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুয়ার আসর থেকে বিএনপির দুই নেতাসহ আটক ৩৫

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৩
জুয়ার আসর থেকে আটকরা

টাঙ্গাইলে জুয়ার আসর থেকে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ ৩৫ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় তাদের কাছ থেকে নগদ এক লাখ ৪৯ হাজার ৪১০ টাকা, জুয়া খেলার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও দুটি খালি মদের বোতল জব্দ করা হয়। 
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মধ্যরাতে টাঙ্গাইল শহরের ভিক্টোরিয়া রোডে অবস্থিত শতাব্দী ক্লাব থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকদের মধ্যে রয়েছেন- টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান শফিকুল ইসলাম, কালিবাড়ি এলাকার রক্ষিত বিশ্বজিৎ, শাহ আলম খান মিঠু, দিঘুলিয়ার জসিম উদ্দিন, বাঘিলের গোলাম মাওলা, থানাপাড়ার শাহিন আহমেদ, আবু জাফর খান বিশ্বাস, বেতকার মো. আব্দুর রশিদ, আকুর টাকুর পাড়ার মঈন খান, করটিয়ার মোস্তফা কামাল, সাবালিয়া এলাকার বিশ্বনাথ ঘোষ, একে এম মাসুদ, বেতকার শিপন, মহব্বত আলী বিশ্বাস, বেতকার আশিকুর রহমান, রফিক, আখতারুজ্জামান, বেপারীপাড়ার এস এম ফরিদ আমিন, কবির হোসেন, আদালত পাড়ার মোশারফ উদ্দিন, রফিকুল, বিশ্বজিৎ, হাসান আলী, ঘারিন্দা এলাকার হাবিল উদ্দিন, আকুর টাকুরপাড়ার জাহিদ, থানা পাড়ার প্রিন্স খান, সৈয়দ শামসুদ্দোহা, পাড় দিঘলিয়ার সাদেকুর, কাজিপুরের সেলিম, আদালত পাড়ার শাহ আলম, সিরাজুল, আদি টাঙ্গাইলের শফিক, আশেকপুর এলাকার আরমান ও ছয়আনি পুকুর পাড় এলাকার শামসুল হক।

টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল জানান, বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন দলের দুই নেতা আটক হয়েছেন। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিষয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি তানবীর আহমেদ জানান, রাতে সেনাবাহিনী শহরের শতাব্দী ক্লাবে অভিযান চালিয়ে জুয়ার আসর থেকে বিএনপি নেতাসহ ৩৫ জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে। মামলার পর তাদের আদালতে হাজির করা হবে।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিঅপরাধ
সম্পর্কিত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ছাত্রদল নেতাকর্মীর পিটুনিতে আহত অটোরিকশাচালকের মৃত্যু, ৩ জন বহিষ্কার
পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
সর্বশেষ খবর
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
বিমা খাতে আস্থা ফেরাতে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন জরুরি
বিমা খাতে আস্থা ফেরাতে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন জরুরি
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
আ.লীগকে নির্বাচনে আনতে চাইলে ফের অভ্যুত্থানের হুঁশিয়ারি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের
আ.লীগকে নির্বাচনে আনতে চাইলে ফের অভ্যুত্থানের হুঁশিয়ারি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের
সর্বাধিক পঠিত
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media