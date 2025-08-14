X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের এপিএস গ্রেফতার

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫১আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫১
গ্রেফতার আমিনুর রহমান সেলিম

মানিকগঞ্জে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) আমিনুর রহমান সেলিমকে (৬৩) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেলিম সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নের রমনপুর গ্রামের মৃত আলতাফ হোসেন বিশ্বাসের ছেলে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘি ইউনিয়নের রমনপুর গ্রামের নিজ বাসভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসি এস এম আমান উল্লাহ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সেলিমকে আটক করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে সেলিমকে আদালতে পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মানিকগঞ্জ-৩ আসন থেকে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমিনুর রহমান সেলিম এপিএস হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

