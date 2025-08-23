হত্যা মামলায় জাবির সাবেক শিক্ষক গ্রেফতার

সাভারে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সাবেক ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধঘোষিত) সভাপতি ও শিক্ষক মাহমুদুর রহমান রনিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিঞা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে, শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে সাভার পৌর এলাকার ব্যাংক টাউন মহল্লা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
মাহমুদুর রহমান রনি কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানার হারুয়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সাবেক সহকারী অধ্যাপক।
ওসি জুয়েল মিঞা বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাভার ব্যাংক টাউন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার মাহমুদুর রহমান রনি দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তাকে ছাত্র-জনতা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।’