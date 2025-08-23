X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুবদলের সংঘর্ষে যুবক নিহত, দুই নেতা বহিষ্কার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯
বহিষ্কৃত এমদাদুল হক ও আলী আব্বাস

কিশোরগঞ্জে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় জেলা যুবদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দফতর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃত নেতারা হলেন- জেলা যুবদলের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আলী আব্বাস ও সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি ও আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই দুই নেতার প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সব ধরনের পদ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে। যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। বহিষ্কৃত নেতাদের কোনও ধরনের অপকর্মের দায়ভার দল বহন করবে না। একইসঙ্গে তাদের সঙ্গে যুবদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো।

পাশাপাশি যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ-দফতর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়ার সই করা আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সভাপতি খশরুজ্জামান শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনের কাছে এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জেলা যুবদলের কতিপয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পরিচয়কে পুঁজি করে দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার একাধিক অভিযোগ যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আপনারা, যথাক্রমে জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকার পরও এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে যথাসময়ে অবহিত না করে সংগঠনের শৃঙ্খলা বিনষ্টে ভূমিকা রেখেছেন বলে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি মনে করে। এমতাবস্থায়, আগামী সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সামনে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান বলেন, ‘এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে বিষয়টি জানিয়েছি। এরপর গতকাল রাতেই তাদের বহিষ্কার করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে আমাদের কেন্দ্র থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাত দিনের মধ্যে আমরা সে ব্যাখ্যা দেবো।’

কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহতের ঘটনায় এখনও মামলা হয়নি। তবে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সাত জনকে আটক করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলাই এলাকায় মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুবদলের দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি ও সংঘর্ষ হয়। এতে ইমরানুল হক হিমেল নামের এক তরুণ নিহত হন। সংঘর্ষের জেরে অন্তত পাঁচটি বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া যায়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

/এএম/
বিষয়:
সংঘর্ষনিহতবহিষ্কারযুবদল
সম্পর্কিত
রাজাবাজারে ভবনের দেয়াল ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু
খুলনায় যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা
মধুখালীতে বিএনপির কর্মী সম্মেলনে দুই পক্ষের মারামারি
সর্বশেষ খবর
জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
সাক্ষাৎকারে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামজুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের
প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media