রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
গোপালগঞ্জে সাংবাদিক ডেকে আ.লীগের ৬ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৮আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৮
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় এবার একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আরও ছয় নেতা। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে মুকসুদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে ছয় আওয়ামী লীগ নেতার পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুকসুদপুর পৌর আওয়ামী লীগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর মো. নিয়ামত খান।

তিনি বলেন, ‘আজ শুক্রবার থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। তবে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমরা সব সময় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবো। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ চালিয়ে যাবো।’

পদত্যাগকারী নেতারা হলেন- মুকসুদপুর পৌর আওয়ামী লীগের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. জামাল হোসেন মুন্সী, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি পরিমল সাহা, সাধারণ সম্পাদক শান্ত সাহা, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সাবেক কাউন্সিলর মো. নিয়ামত খান, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. শফিকুল ইসলাম ও আওয়ামী লীগ সমর্থক জয়ন্ত সাহা।

এর আগে, গত বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকালে মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আট নেতা সংবাদ সম্মেলন করে দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে মুকসুদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হায়দার হোসেন বলেন, ‘দলের সুসময়ে তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। তাদের মতো সুবিধাবাদী লোকের পদত্যাগে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ তারা আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ কোনও নেতা ছিলেন না।’ এ সময় তিনি সকল নেতাকর্মীকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বিষয়:
আওয়ামী লীগগোপালগঞ্জপদত্যাগ
