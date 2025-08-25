X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও চলছে কমপ্লিট শাটডাউন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০
শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ ছয় দফা দাবিতে কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে কমপ্লিট শাটডাউন। তাদের বাকি দাবিগুলো হলো- বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্বাধীনভাবে চালাতে নতুন জায়গায় স্থানান্তর, অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের অধীনে না থাকা, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও আধুনিক ল্যাব ফ্যাসিলিটি নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা মানসম্মত চিকিৎসা সেবা চালু, শিক্ষার্থীদের শতভাগ নিরাপত্তায় কার্যকর প্রক্টরিয়াল বডি ও দ্রুত খেলার মাঠের ব্যবস্থা।

এই ছয় দফা দাবিতে সোমবার (২৫ আগস্ট) দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।

রবিবার (২৪ আগস্ট) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টির অস্থায়ী ক্যাম্পাস সরকারি গুরুদয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে উপাচার্যের কার্যালয়, রেজিস্ট্রার ও বিভাগীয় অফিসসহ বেশ কয়েকটি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা দিয়েছেন। সোমবার সকাল থেকেও পুনরায় ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা।

এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও যা সুবিধা পাওয়া দরকার, তা পাচ্ছি না। আমাদের প্রয়োজন মতো ল্যাব নেই। শ্রেণিকক্ষ সীমিত। এ ছাড়া একই ভবনে গুরুদয়াল সরকারি কলেজের কার্যক্রম চলায় তাদের পরীক্ষা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়। ফলে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে বলেন, তাদের যৌক্তিক আন্দোলনে আমরাও তাদের সমর্থন জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়। ২০২৩ সালের ৩রা মার্চ সরকারি গুরুদয়াল কলেজের একটি বহুতল ভবনে অস্থায়ীভাবে কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। নানান জটিলতায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ আটকে থাকায় এখনও নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

