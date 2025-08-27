X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হত্যা মামলায় শেখ হাসিনা-কাদেরসহ আ.লীগের ১৪ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ০২:০৬আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০২:০৬
শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ে নারায়ণগঞ্জে নিহত রিকশাচালক আব্দুল লতিফ হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৪ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকালে নারায়ণগঞ্জ আমলি আদালতে পিবিআই পরিদর্শক আলমগীর হোসেন এ অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তবে রাতে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

মামলার অভিযোগপত্রে যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন- সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান, তার ছেলে ইমতিনান ওসমান অয়ন, ভাতিজা আজমেরী ওসমান, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মিয়া, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান মতি, সাবেক কাউন্সিলর শাহজালাল বাদল, সাবেক কাউন্সিলর ওমর ফারুক, আশরাফ, ইয়াসিন আরাফাত রাসেল এবং আবু বকর সিদ্দিক ওরফে আবুল।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান বলেন, ‘গত বছরের ২১ জুলাই বিকালে আন্দোলন চলাকালীন সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আব্দুল লতিফ নামে ৪০ বছর বয়সী রিকশাচালক। পরে তার বাবা মো. নেজাবুদ্দিন ৯ সেপ্টেম্বর সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে এজাহারনামীয় ১২ জন আসামির পাশাপাশি আরও দুজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন আসামি গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন। গ্রেফতার দুজন ব্যতীত বাকিরা সবাই পলাতক রয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ওমর ফারুক ও শাহজালাল বাদল এজাহারনামীয় আসামি না হলেও তদন্তে ঘটনায় সম্পৃক্ততা পাওয়াতে তাদের নাম যুক্ত করা হয়েছে। এ মামলায় মতিউর রহমান ও ইয়াসিন আরাফাত রাসেল কারাবন্দি রয়েছেন।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
আওয়ামী লীগশেখ হাসিনাহত্যাওবায়দুল কাদেরমামলাশামীম ওসমানবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
সম্পর্কিত
নির্যাতন করার শক্তিকে সাংবিধানিক ক্ষমতা মনে করতো আ.লীগ: আইন উপদেষ্টা
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা: ফুফাতো ভাইয়ের যাবজ্জীবন
কমলাপুর রেলস্টেশনে প্রেমিকাকে হত্যার ঘটনায় আসামির দোষ স্বীকার
সর্বশেষ খবর
কুমিল্লা কারাগারে হাজতির সন্তান প্রসব
কুমিল্লা কারাগারে হাজতির সন্তান প্রসব
খুলনায় স্বামীর নির্যাতনে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ
খুলনায় স্বামীর নির্যাতনে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ
নির্যাতন করার শক্তিকে সাংবিধানিক ক্ষমতা মনে করতো আ.লীগ: আইন উপদেষ্টা
নির্যাতন করার শক্তিকে সাংবিধানিক ক্ষমতা মনে করতো আ.লীগ: আইন উপদেষ্টা
নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে ‘আলেয়া’ ও অন্যান্য
নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে ‘আলেয়া’ ও অন্যান্য
সর্বাধিক পঠিত
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
তিনি এখন ড. মিথিলা
তিনি এখন ড. মিথিলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media