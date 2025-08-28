X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪০আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪০
কাপাসিয়া থানা

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে (৮) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতার যুবক আলমগীর হোসেন (৩০) উপজেলার ঘাগটিয়া ইউনিয়নের সালদৈ গ্রামের মোতালিব মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও শিশুর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে মাদ্রাসা থেকে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ওই শিশু। পথে অভিযুক্ত আলমগীর চকলেট দেওয়ার কথা বলে শিশুকে ফুসলিয়ে পাশের নির্জন জঙ্গলে নিয়ে যায়। শিশুর ছোট ভাই কেঁদে বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের ঘটনাটি জানায়। পরে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্তকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

কাপাসিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, ‘ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আলমগীর হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শিশুর বাবা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:
গ্রেফতারমামলাধর্ষণচেষ্টা
