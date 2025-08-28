X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় সভাপতির পদত্যাগ দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩
শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ, ছাত্রীদের গায়ে হাত দেওয়া, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও অভিভাবকদের প্রতি অসদাচরণের প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এক ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদত্যাগ দাবি করেন। এ সময় মহাসড়কের উভয়পাশে যানবাহন আটকা পড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবানীপুর বাজার এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নেন।

বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম আকন্দ এবং পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ, ছাত্রীদের গায়ে হাত দেওয়া, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও তাদের অভিভাবকদের অসদাচরণ করে আসছেন। ওই দুই জনের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগও করেন। এসব অনিয়মের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদত্যাগ দাবি করেন।

জয়দেবপুর থানার ওসি তৌহিদ আহমেদ বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের অভিযোগের বিষয়টি জানার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে ম্যানেজিং কমিটি ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীরা প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করলে তারা এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুরের ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম আকন্দ এবং পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি অযৌক্তিক। বিদ্যালয়ের বাইরের কিছু অসাধু ব্যক্তিদের ইন্ধনে শিক্ষার্থীরা অযৌক্তিক দাবি দাওয়া নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এক ঘণ্টা অবরোধ করে সাধারণ মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে দুর্ভোগে ফেলেছে।

আল আরাফা ব্যাংকের চাকরিচ্যুত ৩ কর্মকর্তা রিমান্ডে, কারাগারে ৮
জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, প্রার্থী হলেন যারা
এস আলম গ্রুপের চেয়াম্যানসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
‘পুলিশি হামলা’র প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে ডিএমপি অফিসের সামনে যাবেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
