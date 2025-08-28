হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, চালক দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালের একটি অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লেগেছে। এতে অ্যাম্বুলেন্স চালক বিজয় দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে শহরের এই হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন।
দগ্ধ অ্যাম্বুলেন্স চালক বিজয় শহরের জল্লারপাড় এলাকার বাসিন্দা। তাকে উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ইন্সটিটিউটে নেওয়া হয়েছে।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মালিক ইকবাল খান তিনি বলেন, রোগী ওঠানোর উদ্দেশে অ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালের সামনে রাখা হয়েছিল। গাড়ির দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লেগে যায়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্স চালক বিজয় আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। তার হাত পুড়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকার বার্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, রাত ৮টা ৫ মিনিটে হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লাগে। অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকার উদ্দেশে রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য (স্টার্ট) চালু দিলে আগুন ধরে যায়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে কোনও রোগী ছিল না। তবে অ্যাম্বুলেন্সের চালক দগ্ধ হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ইনিস্টিটিউটে নিয়ে গেছে। এ ছাড়া আর কেউ দগ্ধ বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনায় হাসপাতালের অনেক রোগীর মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি হয়েছিল। এ খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ও রোগীদের শান্ত করে।
তিনি আরও বলেন, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে দুটি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের হচ্ছিল। আগুনের ব্যাপকতা অনেক বেশি ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই গ্যাস থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।