বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
নারায়ণগঞ্জে তুলার গোডাউনে আগুন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫
ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিটের এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি তুলার গোডাউনে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে বন্দর ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট এক ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলার আমিরাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তুলার গোডাউনের মালিকের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বন্দরের ২৪নং ওয়ার্ডের আমিরাবাদ বাজারে একটি তুলার গোডাউনে হঠাৎ করে আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে বন্দর ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তুলার গোডাউন হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আশপাশের এলাকা ছেয়ে যায়। পরে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-আরেফিন বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তুলার গুদাম হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আশপাশের এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে বলা সম্ভব হবে।’

অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
