বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২
রায়ের সময় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী আদালতে উপস্থিত ছিলেন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নজরুল ইসলাম বাবু হত্যা মামলায় একজনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. মোমিনুল ইসলাম এ রায় দেন।  

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন- তাওলাদ ওরফে জহিরুল। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মিজান, মোহাম্মদ আলী, আব্দুল লতিফ, হানিফ, সোহেল, সবুজ, মিলন, সেলিম, গুলজার, লেদা ফারুক, রাসেল, মোমেন, সাদ্দাম, শাহীন, রুহুল আমিন, আবুল ও পণ্ডিত। রায়ের সময় মোহাম্মদ আলী আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর একেএম ওমর ফারুক নয়ন বলেন, ২০১২ সালের এ হত্যা মামলায় ২৬ জনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে তাওলাদকে মৃত্যুদণ্ড এবং ১৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া ছয় জন খালাস এবং দুজন আসামি মৃত্যুবরণ করেছেন। রায় ঘোষণার সময় এক আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা পলাতক রয়েছেন।’

মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ২০১২ সালের ২ মে রূপগঞ্জের মাছিমপুর এলাকায় নজরুল ইসলাম বাবুকে (৪৮) কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নজরুলের বাবা জালালউদ্দিন বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন। বিচার কার্যক্রম শেষে আজ আদালত রায় দেন।

বিষয়:
হত্যাকাণ্ডমামলামৃত্যুদণ্ডযাবজ্জীবন কারাদণ্ডরূপগঞ্জ
