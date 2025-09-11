X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৬আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৬
তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে এএসবিআরএম স্টিল মিলের শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আবারও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে এএসবিআরএম স্টিল মিলের শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ফেলে বিক্ষোভ করেছেন। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তারাব পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বরপা এলাকায় কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বেলা ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকরা। এতে ঢাকার সঙ্গে সিলেট ও বিভিন্ন জেলার সড়ক যোগাযোগ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এএসবিআরএম স্টিল মিল কর্তৃপক্ষ তিন মাস ধরে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি। প্রতি মাসে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ নানা টালবাহানায় শ্রমিকদের দিচ্ছে না। বৃহস্পতিবারও বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও টাকা না পেয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্থে এক শ্রমিক বলেন, ‘আমরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে গেছে। মালিকরা প্রতিবার বলছেন কাল দেবো, পরশু দেবো। কিন্তু দেয় না। বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমেছি।’

অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট দেখা দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। পরে কারখানার মালিক আবুল কালাম শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দ্রুত বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেন। তার আশ্বাসে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

গত দুই দিন আগে আবুল কালামের মালিকানাধীন অপর প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার স্টিল রি-রোলিং মিলস প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকরাও একই দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে একই মালিকের ভিন্ন দুটি কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সালোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মালিকপক্ষের অব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের প্রতি উদাসীনতা এবং বকেয়া বেতন প্রদানে গড়িমসি করার কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতি বারবার তৈরি হচ্ছে। এতে শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত রূপগঞ্জে অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন তারা।

/এএম/
বিষয়:
বিক্ষোভঅবরোধরূপগঞ্জশ্রমিক
