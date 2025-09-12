আজকের মধ্যে ফল ঘোষণা না করলে কঠোর কর্মসূচি: শিবির প্যানেল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ফলাফল আজকের (শুক্রবার) মধ্যে ঘোষণা করা না হলে কঠোর অবস্থানে যাওয়ার হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করেছেন শিবিরের প্যানেল সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট থেকে জিএস প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় জাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের নিচে এক সংবাদ সম্মেলনে এই হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করেন তিনি।
এ সময় তিনি বলেন, ভোট গ্রহণের ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও ফল ঘোষণা করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। কেবলমাত্র হলের হল সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। আমরা জানি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদে এর দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থী রয়েছে। তাই ফলাফল ঘোষণা একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের একটি গ্রুপ এখনও নির্বাচন বানচালে সচেষ্ট রয়েছে। তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, যদি আজকের মধ্যে ফল ঘোষণা না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য হবো।
তিনি বলেন, ছাত্রদল ও বাগছাস মিলে অটোমেটিক মেশিনে ভোট গণনাকে বন্ধ করেছে একটি ঠুনকো অজুহাতে। তারা ওএমআর মেশিন সরবরাহকারী কোম্পানিকে জামায়াতি প্রতিষ্ঠান ট্যাগ দিয়ে ভোট গণনাকে কষ্টকর করে তুলেছে। অথচ বৃহস্পতিবার আমরা তথ্য প্রমাণসহ হাজির করেছি প্রতিষ্ঠানটি বিএনপিপন্থিদের। তারপরও অযৌক্তিকভাবে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। আমরা অবিলম্বে জাকসুর ফল ঘোষণা চাই।