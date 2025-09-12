X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
নির্বাচনের ফল স্থগিতের চেষ্টা হলে প্রতিহত করবো: ভিপি প্রার্থী জিতু

জাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৬
আব্দুর রশিদ জিতু/ ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ফল স্থগিত করা হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় এই সমন্বয়ক বলেন, ‘আমরা শুনতে পাচ্ছি, একটি স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচনের ফল স্থগিতের চেষ্টা চালাচ্ছে। এমন কোনও কিছু করার চেষ্টা করা হলে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিহত করবো।’

আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন ভোট গণনা শেষ করে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন নিয়ে কোনও ষড়যন্ত্র করা হলে আমরা সেটা মেনে নেবো না। প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময়সূচি পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। আর ফলাফলে যে রায় আসবে তা আমরা মেনে নেবো।’

সাভারজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
