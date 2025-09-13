X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো

জাবি প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৬আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৬
ছাত্রদলের ভিপি ও জিএস প্রার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণের শেষ দিকে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিল ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থীরা। ভোট বর্জন করলেও সংগঠনটির প্যানেলের প্রার্থীরা কিছু ভোট পেয়েছেন।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল থেকে কেন্দ্রীয় সংসদের ফল ঘোষণা করা হয়।

ঘোষিত ফল থেকে জানা গেছে, ভোট বর্জনকারী ছাত্রদলের কেউ কেন্দ্রের কোনও পদে জয় পাননি। ভিপি পদের সংগঠনটির প্রার্থী শেখ সাদী পেয়েছেন ৬৪৮ ভোট। একই প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী ৯৪১ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে ৩৩৩৪ ভোট পেয়ে জাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের আব্দুর রশিদ জিতু। শিবির প্যানেলের মাজহারুল ইসলাম ৩৯৩০ ভোট পেয়ে জিএস নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ২৫ পদের ২০টিতেই শিবির প্যানেলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
